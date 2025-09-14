Vingegaard, el fan de Alberto Contador que conquistó la Vuelta a España

“Mi ídolo cuando era niño era Alberto Contador. Siempre me gustó su estilo de correr”. Esta declaración de Jonas Vingegaard refleja la ambición del ciclista danés que este domingo ganó su primera Vuelta a España.

“Me gustaba la forma en que siempre atacaba y no le tenía miedo a nada”, afirmó en una entrevista a Teledeporte el corredor danés, que mantuvo una ardua pelea con Joao Almeida por el jersey rojo hasta el penúltimo día de la ronda española.

El dos veces ganador del Tour (2022 y 2023), que se enamoró poco a poco del ciclismo después de tantear el fútbol, reconoció que de pequeño se inspiró en el ciclista español para convertirse en el profesional que es hoy en día.

Apenas contaba con diez años cuando se acercó a la disciplina que lo ha llevado a la fama.

“Sería 2007 o 2008. La Vuelta a Dinamarca comenzaba cerca de mi ciudad, Thisted. En ese momento estaba jugando al fútbol y no me iban bien las cosas en ese deporte, tal vez porque no tenía mucha motivación”, relató en otra entrevista.

“Mis padres me llevaron al inicio de la etapa y poco después, a un club local de ciclismo. Hice una prueba y me dijeron que yo era muy bueno”, añadió. Fue el pistoletazo de salida de una carrera exitosa.

Brillar en el extranjero

Mientras se formaba como corredor, el joven Vingegaard empezó a trabajar en un mercado de pescado, desde las seis de la mañana, por lo que conoció la cultura del esfuerzo. Pero una lesión lo apartó de ese trabajo.

Después, encontró un puesto en una factoría de pescado hasta que en 2018 fichó por un equipo en Dinamarca. Seis meses antes de pasar al Jumbo estaba trabajando todavía allí.

Ese mismo año, cuando Vingegaard tenía 21 años, conoció a su mujer Trine Hansen, once años mayor. Ella trabajaba en el servicio de marketing del equipo ciclista danés de sus inicios, el ColoQuick.

Su determinación, la misma que muestra en la carretera, le llevó a conquistar a su esposa, con la que tiene una hija, Frida, de 5 años.

Al principio no deslumbró por las carreteras llanas y con mucho viento de Dinamarca por su poco peso; sin embargo, sus habilidades emergieron cuando empezó a competir en el extranjero.

“Descubrí mi primera subida cuando tenía 16 años en Italia. Después me di cuenta de que no se me dio mal para nada”, explicó en otra ocasión.

Lastrado por las caídas

En 2021, Vingegaard fue segundo en el Tour y en 2022 y 2023 ganó la Grande Boucle, lo que le convirtió en una de las estrellas del pelotón.

En las dos últimas ediciones de la carrera francesa, repitió el segundo lugar, siempre en lucha con el esloveno Tadej Pogacar.

En los dos últimos años, su físico se vio mermado por dos caídas graves: la del descenso de Olaeta, en la Vuelta al País Vasco en abril de 2024, en la que se rompió la clavícula y sufrió un neumotórax, y la de la París-Niza de este año.

A la ronda francesa de la campaña pasada llegó de milagro, y aun así fue capaz incluso de ganarle una etapa a Pogacar. Este año, en cambio, acabó rindiéndose ante el poderío de su rival.

Determinado sobre la bicicleta, cuando se baja de ella también tiene las ideas claras, como ha demostrado en esta Vuelta al opinar sobre las protestas propalestinas contra la presencia en carrera del equipo Israel-Premier Tech que han perturbado la ronda española.

"La gente lo hace por una razón. Es terrible lo que está pasando. Creo que quizá los que protestan quieren tener una voz y los medios deban dársela", dijo a una cadena danesa refiriéndose a la situación de Gaza por los ataques del ejército israelí.

Ausente en el Mundial y en el Giro de Lombardia, último monumento del año, Vingegaard pondrá fin a la temporada y ya comenzará a pensar cómo batir a Pogacar en el próximo Tour de Francia.

