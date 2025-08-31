Vingegaard gana 9ª etapa de la Vuelta, Traeen conserva maillot rojo

El danés Jonas Vingegaard ganó este domingo en solitario la 9ª etapa de la Vuelta a España el domingo en la estación de esquí de Valdezcaray, donde el noruego Torstein Traeen conservó su maillot rojo de líder de la clasificación general por 37 segundos.

El líder del equipo Visma-Lease a Bike lanzó su ataque a menos de diez kilómetros de la línea para aventajar en una veintena de segundos al británico Tom Pidcock y al portugués Joao Almeida.

El lunes, los corredores tienen su primer día de descanso antes de reanudar la ruta el martes la carrera entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, de 175,3 km, en un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros, con una subida con un desnivel del 4,4% de media.

bnl-rsc/dr