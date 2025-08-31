Vingegaard gana la novena etapa de la Vuelta, Traeen conserva el liderato en la general

VALDEZCARAY, ESPAÑA, 31 ago (Reuters) - El bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard ganó la novena etapa de la Vuelta a España con un ataque en solitario en la ascensión a Valdezcaray el domingo, recortando casi dos minutos la diferencia con el líder de la general Torstein Traeen, que le aventaja en 37 segundos.

El danés Vingegaard, del Visma-Lease a Bike, dominó la subida de categoría uno, de 13,2 kilómetros, al final del recorrido de 195,5 kilómetros entre Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray, y aunque Tom Pidcock y Joao Almeida intentaron perseguirle, acabaron por detrás a 24 segundos.

El noruego Traeen, del equipo Bahrain Victorious, que se había quedado rezagado del pelotón durante la subida, lanzó un ataque tardío en los tres kilómetros finales para terminar a un minuto y 46 segundos de Vingegaard, conservando el liderato de la clasificación general. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)