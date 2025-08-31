LA NACION

Vingegaard gana la novena etapa de la Vuelta, Traeen conserva el liderato en la general

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vingegaard gana la novena etapa de la Vuelta, Traeen conserva el liderato en la general
Vingegaard gana la novena etapa de la Vuelta, Traeen conserva el liderato en la general

VALDEZCARAY, ESPAÑA, 31 ago (Reuters) - El bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard ganó la novena etapa de la Vuelta a España con un ataque en solitario en la ascensión a Valdezcaray el domingo, recortando casi dos minutos la diferencia con el líder de la general Torstein Traeen, que le aventaja en 37 segundos.

El danés Vingegaard, del Visma-Lease a Bike, dominó la subida de categoría uno, de 13,2 kilómetros, al final del recorrido de 195,5 kilómetros entre Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray, y aunque Tom Pidcock y Joao Almeida intentaron perseguirle, acabaron por detrás a 24 segundos.

El noruego Traeen, del equipo Bahrain Victorious, que se había quedado rezagado del pelotón durante la subida, lanzó un ataque tardío en los tres kilómetros finales para terminar a un minuto y 46 segundos de Vingegaard, conservando el liderato de la clasificación general. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado
    1

    El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado

  2. El riesgo de la olla a presión
    2

    El riesgo de la olla a presión

  3. El argentino y su mejor carrera del año: estuvo cerca de ganar un punto en Países Bajos y se impuso Oscar Piastr
    3

    Oscar Piastri se impuso en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1; Franco Colapinto terminó 11°, a un paso de los puntos

  4. Los mejores memes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos
    4

    Los mejores memes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Cargando banners ...