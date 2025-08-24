Vingegaard gana la primera llegada en alto de la Vuelta y se viste de rojo

El corredor danés Jonas Vingegaard se adjudicó este domingo la segunda etapa de la Vuelta a España, con final en alto en Limone Piemonte (norte de Italia), tras reponerse de una caída unos kilómetros antes, y se vistió con el maillot rojo de líder que ostentaba Jasper Philipsen.

Vingegaard, máximo favorito a llevarse la ronda española, que tuvo que cambiar de bicicleta tras sufrir una caída a 26 km de la llegada, superó al italiano Giuliano Ciccone en un emocionante esprint.

Con esta victoria, el corredor escandinavo dio su primer golpe de efecto en la Vuelta después de irse al suelo y reincorporarse al pelotón para cruzar primero la meta de un puerto de montaña de segunda categoría, en un final que estuvo marcado por la lluvia.

En tercer lugar quedó el francés David Gaudu, mientras que el colombiano Egan Bernal acabó cuarto en la etapa, la misma posición que tiene en la general.

La tercera etapa, que se disputará el lunes entre San Maurizio Canavese y Ceres, presenta un recorrido llano de 134,6 kilómetros.

La subida de segunda categoría a mitad de la etapa (alto de Issiglio) y un final en alto (2,6 km al 3,6% de desnivel) limitará las opciones de los esprínteres puros en favor de ciclistas más polivalentes.