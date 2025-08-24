Vingegaard gana la segunda etapa de la Vuelta y se hace con el maillot rojo de líder
- 1 minuto de lectura'
LIMONE PIEMONTE, Italia, 24 ago (Reuters) - El bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard ganó el domingo la segunda etapa de la Vuelta a España, imponiéndose en una empinada subida hasta la línea de meta con un esfuerzo final en el que logró arrebatar el maillot rojo de líder de la general a Jasper Philipsen.
El ciclista danés del Visma-Lease a Bike se recuperó de una caída a 35 kilómetros de la meta, en el recorrido de 157 kms entre Alba y Limone Piemonte, y siguió al italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, superándole a centímetros de la meta.
David Gaddu (Groupama-FDJ) terminó tercero después de que su compañero de equipo Guillaume Martin-Guyonnet se retiró de la carrera tras sufrir una caída durante un descenso en condiciones de lluvia.
(Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)
Otras noticias de Vuelta a España
- 1
Las zonas oscuras de un gobierno en shock
- 2
Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 3
Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad
- 4
Pehuajó: un hombre y sus dos hijos murieron tras chocar con un camión en la ruta 5