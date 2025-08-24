Vingegaard gana la segunda etapa de la Vuelta y se hace con el maillot rojo de líder

LIMONE PIEMONTE, Italia, 24 ago (Reuters) - El bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard ganó el domingo la segunda etapa de la Vuelta a España, imponiéndose en una empinada subida hasta la línea de meta con un esfuerzo final en el que logró arrebatar el maillot rojo de líder de la general a Jasper Philipsen.

El ciclista danés del Visma-Lease a Bike se recuperó de una caída a 35 kilómetros de la meta, en el recorrido de 157 kms entre Alba y Limone Piemonte, y siguió al italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, superándole a centímetros de la meta.

David Gaddu (Groupama-FDJ) terminó tercero después de que su compañero de equipo Guillaume Martin-Guyonnet se retiró de la carrera tras sufrir una caída durante un descenso en condiciones de lluvia.

