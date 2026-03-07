Vingegaard pone en marcha su temporada en la París-Niza

Al día siguiente del debut victorioso del esloveno Tadej Pogacar en la temporada 2026, es el turno de su gran rival en el Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard, quien arrancará el domingo en la París-Niza, con el español Juan Ayuso como principal adversario en la pelea por la general.

Vingegaard, puro especialista en carreras por etapas (a diferencia de Pogacar, que es capaz también de pelear por las clásicas de un día como demostró al ganar el sábado la Strade Bianche), no guarda un extraordinario recuerdo de la "Carrera al sol", con un tercer puesto en 2023 por detrás del esloveno y del francés David Gaudu, y un abandono el año pasado.

Este año ni siquiera tenía previsto tomar la salida el domingo en la periferia oeste de París, pero el doble ganador del Tour (2022 y 2023) tuvo que cambiar su calendario de inicio de temporada tras sufrir una caída en un entrenamiento que le impidió participar en febrero en el Tour UAE, donde había programado su debut de curso.

"Me siento bien, he tenido un buen invierno, con entrenamientos realmente duros. Evidentemente, la primera carrera del año siempre es un momento emocionante. Los rivales tienen más kilómetros en las piernas que yo, pero estoy impaciente por empezar esta bonita carrera", ha explicado el líder del equipo Visma-Lease a Bike, que no compite desde el 5 de octubre y su abandono en el Campeonato de Europa.

París-Niza debe servir, al igual que la Volta a Cataluña a finales de marzo, de trampolín para el danés de cara a preparar su primer gran objetivo de la temporada, el Giro de Italia en mayo, antes de intentar reconquistar el Tour en julio.

Eso no le impide tener aspiraciones para estas primeras competiciones: "Cada vez que tomo la salida de una carrera, aspiro a la victoria".

Vingegaard aspira a suceder en el palmarés de la París-Niza a su compañero Matteo Jorgenson, ganador de las últimas dos ediciones, pero que este año ha preferido correr la Tirreno-Adriático, la prueba italiana que comienza el lunes.

Ensayo de cara el Tour

Uno de los puntos fuertes de la 84ª edición de la París-Niza será la contrarreloj por equipos del martes (23,5 km), por lo que el Visma alineará un equipo potente para acompañar a Vingegaard: Edoardo Affini, Bruno Armirail, Wilco Kelderman, Davide Piganzoli, Axel Zingle y Victor Campenaerts.

Este ejercicio cobra especial relevancia esta temporada, ya que la primera etapa del Tour de Francia será una crono por equipos el 4 de julio en Barcelona.

Y a partir del miércoles, la montaña tendrá su protagonismo en cada etapa, destacando sobre todo la llegada al puerto de Auron (7,3 km al 7,2% de desnivel) el sábado y la última etapa el domingo con tres puertos de primera de camino a Niza.

En ausencia de Pogacar y Remco Evenepoel, pero también de Joao Almeida, baja de última hora por gripe, el principal rival de Vingegaard para la general debería ser el español Juan Ayuso, que ha firmado un gran inicio con su nuevo equipo Lidl-Trek al imponerse en la Vuelta al Algarve.