LA NACION

Vingegaard recupera el maillot rojo de líder de la Vuelta tras la contrarreloj por equipos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vingegaard recupera el maillot rojo de líder de la Vuelta tras la contrarreloj por equipos
Vingegaard recupera el maillot rojo de líder de la Vuelta tras la contrarreloj por equipos

FIGUERAS, España, 27 ago (Reuters) - El UAE Team Emirates-XRG ganó el miércoles la quinta etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros en la localidad catalana de Figueras, mientras que el Visma-Lease a Bike fue segundo, lo que permitió a Jonas Vingegaard arrebatar el maillot rojo de líder de la general a David Gaudu.

Aunque la prueba de la contrarreloj por equipos es ahora bastante rara en las Grandes Vueltas, el formato está resurgiendo y el tiempo lo marca el cuarto corredor que cruza la línea de meta en la etapa.

Gaudu, del Groupama-FDJ, estaba empatado a tiempo con el favorito de la carrera, Vingegaard, tras la cuarta etapa, pero el francés era el que lucía el maillot rojo de líder. Sin embargo, el Visma-Lease a Bike cambió las tornas el miércoles.

El UAE Team Emirates-XRG terminó con un tiempo de 25 minutos y 26 segundos, a una media de casi 57 km/h, mientras que el Visma-Lease a Bike terminó ocho segundos por detrás. El Groupama-FDJ sólo pudo ser noveno, a 24 segundos.

El danés Vingegaard aventaja ahora en ocho segundos al trío del UAE Team Emirates-XRG formado por Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler. Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, marcha a nueve segundos, mientras que Gaudu está a 16 segundos en la clasificación general.

El equipo Israel-Premier Tech fue detenido en la carretera por un grupo de manifestantes que portaban banderas palestinas, y la mitad del equipo se vio obligado a detenerse por completo antes de reemprender la marcha.

La protesta les hizo perder varios segundos, y el equipo acabó en la posición 19, 54 segundos por detrás del UAE Team Emirates-XRG.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    1

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  2. La cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
    2

    Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

  3. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    3

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  4. Del palco y la gloria al anonimato: el destierro de Ameal, el último presidente campeón con Boca
    4

    Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca

Cargando banners ...