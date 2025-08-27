Vingegaard recupera el maillot rojo de líder de la Vuelta tras la contrarreloj por equipos

FIGUERAS, España, 27 ago (Reuters) - El UAE Team Emirates-XRG ganó el miércoles la quinta etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros en la localidad catalana de Figueras, mientras que el Visma-Lease a Bike fue segundo, lo que permitió a Jonas Vingegaard arrebatar el maillot rojo de líder de la general a David Gaudu.

Aunque la prueba de la contrarreloj por equipos es ahora bastante rara en las Grandes Vueltas, el formato está resurgiendo y el tiempo lo marca el cuarto corredor que cruza la línea de meta en la etapa.

Gaudu, del Groupama-FDJ, estaba empatado a tiempo con el favorito de la carrera, Vingegaard, tras la cuarta etapa, pero el francés era el que lucía el maillot rojo de líder. Sin embargo, el Visma-Lease a Bike cambió las tornas el miércoles.

El UAE Team Emirates-XRG terminó con un tiempo de 25 minutos y 26 segundos, a una media de casi 57 km/h, mientras que el Visma-Lease a Bike terminó ocho segundos por detrás. El Groupama-FDJ sólo pudo ser noveno, a 24 segundos.

El danés Vingegaard aventaja ahora en ocho segundos al trío del UAE Team Emirates-XRG formado por Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler. Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, marcha a nueve segundos, mientras que Gaudu está a 16 segundos en la clasificación general.

El equipo Israel-Premier Tech fue detenido en la carretera por un grupo de manifestantes que portaban banderas palestinas, y la mitad del equipo se vio obligado a detenerse por completo antes de reemprender la marcha.

La protesta les hizo perder varios segundos, y el equipo acabó en la posición 19, 54 segundos por detrás del UAE Team Emirates-XRG.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)