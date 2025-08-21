Vingegaard renuncia al Mundial de ciclismo en ruta de Ruanda

El danés Jonas Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia (2022 y 2023) y que el sábado estará en la salida de la Vuelta a España, renunció el jueves al Mundial de ciclismo en ruta de Ruanda de finales de septiembre.

El corredor de 28 años del Visma-Lease a Bike, subcampeón del último Tour de Francia por detrás del esloveno Tadej Pogacar, explicó el jueves en una conferencia de prensa, antes del comienzo de la Vuelta a España en Turín (Italia), los motivos de esta decisión: "No sabemos cómo terminaré esta Vuelta, cómo voy a vivirla, así que he decidido no ir (al Mundial)".