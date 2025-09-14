Vingegaard se proclama campeón de la Vuelta a España tras protestas en Madrid

MADRID, 14 sep (Reuters) - El danés Jonas Vingegaard ganó la Vuelta a España el domingo, pero no pudo cruzar la línea de meta triunfante debido a la suspensión de la última etapa de la carrera de tres semanas, luego de que manifestantes en favor de los palestinos bloquearon la llegada en Madrid.

El corredor del equipo Visma-Lease a Bike se hizo con la victoria en la última Gran Vuelta del año tras imponerse en la etapa de montaña del sábado y ampliar su ventaja sobre el portugués Joao Almeida a un minuto y 16 segundos.

El recorrido del domingo desde Alalpardo hasta la capital fue poco más que una procesión para el pelotón, pero con los corredores ya en la ciudad, se detuvieron en torno a las 18:20 hora local (1620 GMT).

Vingegaard apareció en televisión estrechando la mano de sus compañeros de equipo mientras reinaba la confusión, antes de que se confirmara que la carrera no llegaría a la meta prevista.

"Por razones de seguridad, la etapa 21 de La Vuelta ha finalizado anticipadamente. No habrá ceremonia de podio", dijeron los organizadores, mientras miles de manifestantes llenaban el centro de Madrid.

"La carrera ha finalizado oficialmente y Jonas Vingegaard es el ganador".

La carrera, que enfrentó manifestaciones que provocaron el caos desde la quinta etapa, fue un hito para Vingegaard.

Ha sido su tercera victoria en una Gran Vuelta, después del Tour de Francia de 2022 y 2023.

También es el primer ganador danés de la carrera española.

Almeida, del equipo UAE Team Emirates XRG, fue segundo y el británico Tom Pidcock tercero, su primer podio en una Gran Vuelta. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)