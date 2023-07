Vingegaard solo cantará victoria "cuando llegue a París"

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo) que tiene sentenciado a su favor el Tour de Francia desde el miércoles, afirmó este jueves, tras la decimoctava etapa de la Grande Boucle, una jornada llana de transición, que solo cantará victoria tras el final de la prueba, el domingo en París.

Vingegaard, líder de la carrera, mantuvo los 7 minutos y 35 segundos sobre el segundo clasificado, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), tras una decimoctava etapa ganada por su compatriota danés Kasper Asgreen (Soudal), tras una larga escapada.

"Fue una jornada no demasiado estresante pero rápida. No diría que fue una jornada fácil, pero los equipos de los esprinters intentaron ir a buscar la victoria, sin suerte, ya que no pudieron alcanzar a los escapados", dijo Vingegaard.

Asgreen entró en un grupo de cuatro escapados cuando el pelotón estaba a punto de alcanzarlos.

"He tratado de estar concentrado y no estaré distendido hasta que lleguemos a París, no antes. Las jornadas como ésta pueden hacerte perder el Tour, tienes que estar atento y concentrado", añadió Vingegaard.

Por su parte, el esloveno Pogacar vivió este jueves su primera jornada consciente de que no puede optar a la victoria final, tras haber dejado escapar el Tour el miércoles.

"He dormido bien. Me he recuperado de lo que me pasó el miércoles. Al principio de esta etapa fue difícil. Estaba muy emocionado, pero todo el mundo trató de hacerme subir la moral en el pelotón. Estuvo bien estar en el pelotón en una jornada tranquila", dijo Pogacar, tras el hundimiento que sufrió la víspera en la subida final del Col de la Loze.

"Todavía no me creo todo el apoyo que he recibido, ya desde ayer, durante la dura ascensión. Hay mucha gente que me ha apoyado, además de mi familia y mi compañera. Todo el público a lo largo de la etapa igualmente. Estoy agradecido de tener a todos estos aficionados que me apoyan", concluyó el esloveno.

