Vinicius, ante la juez: "No se puede hacer eso con la gente negra, afectada a lo largo de toda la historia"

"Me insultan porque soy un jugador importante y de raza negra, por las dos cosas"

MADRID, 13 Jul. 2023 (Europa Press) -

El delantero del Real Madrid Vin√≠cius J√ļnior asegur√≥ en su declaraci√≥n por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 3 de Palma de Mallorca por los insultos racistas recibidos en el Mallorca Son Moix que "no se puede hacer eso con la gente negra, que ha visto afectada durante la Historia de la Humanidad", seg√ļn public√≥ este jueves el diario El Mundo.

"No se puede hacer eso con la gente negra que se ha visto afectada durante la Historia de la Humanidad", se√Īal√≥ el carioca durante su declaraci√≥n, que dur√≥ unos 20 minutos y se realiz√≥ por videoconferencia, en la que insisti√≥ en que no perdona a los aficionados que profirieron esos insulsos racistas, por lo que no renuncia a la indemnizaci√≥n econ√≥mica.

Durante su intervención ante la jueza, tal y como publicó El Mundo, Vinícius habría oído los insultos e improperios ya después del partido disputado en febrero ante el Mallorca, gracias a las grabaciones que se difundieron en prensa. Y es que lo que ofendió al delantero no fueron las descalificaciones que habitualmente escuchan desde la grada, sino aquellos gritos contra el color de su piel.

La informaci√≥n de El Mundo revel√≥ que durante el interrogatorio de la jueza, el jugador fue preguntado por la defensa por si cuando se le llama "mono" es porque hace "moner√≠as". "Eso ser√° a la gente blanca, no a la gente negra", respondi√≥ tajante un Vin√≠cius, acompa√Īado √ļnicamente por un abogado de LaLiga, que reiter√≥ que le insultan por ser "un jugador importante y de raza negra, por las dos cosas".

Durante el duelo entre el Mallorca y el Real Madrid disputado el 5 de febrero, un aficionado -un socio de 21 a√Īos-, captado por las c√°maras, grit√≥ al delantero brasile√Īo '¬°Vinicius, eres un mono, eres un puto mono!'. Ante estas im√°genes de DAZN, LaLiga present√≥ una denuncia ante los Juzgados de Palma, entendiendo que esta era la √ļnica acci√≥n efectiva para censurar estas actitudes y acabar con ellas. Inmediatamente, el Mallorca retir√≥ el carn√© de socio a dicho seguidor 'bermell√≥n'.

