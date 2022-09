Vinícius jr es un gran jugador, no es hostil: ancelotti

MADRID, 13 sep (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, asegura que no le pedirá a su delantero Vinícius Jr que modere su estilo de juego pese a las críticas que ha recibido el brasileño por provocar a sus rivales.

Vinícius protagonizó una serie de enfrentamientos en el campo durante la victoria del Madrid 4-1 sobre Real Mallorca el domingo, discutiendo con varios rivales, así como con el entrenador Javier Aguirre, por el número de faltas que recibió.

Incluso se pudo ver a Ancelotti y a su compañero del Madrid, Toni Kroos diciéndole a Vinícius que se calmara durante el partido y que se centrara en jugar en lugar de enfrentarse a los rivales.

Sin embargo, el técnico restó importancia al asunto de cara al partido de la Liga de Campeones que el Real jugará el miércoles en casa contra el RB Leipzig.

"Le veo un gran jugador, que está mostrando todo su talento. Nada más", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"No estoy sordo, ni soy tonto, escucho lo que se dice, pero no es un tema ni para nosotros, ni para Vinícius. Vinícius tiene una calidad extraordinaria y es bastante normal que el rival lo intente frenar. Hay un reglamento que protege a todos los futbolistas, no sólo a Vinícius".

El atacante de 22 años está en su mejor momento de forma desde que llegó a Madrid hace cuatro años, y marcó en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

El Madrid también llega al choque con el Leipzig en un estado de forma implacable, ya que ha ganado los cinco partidos disputados en su país, lidera la clasificación de LaLiga y la semana pasada venció al Celtic de Glasgow 3-0 en su debut por el Grupo F de la Liga de Campeones.

La semana pasada, el Leipzig sufrió una humillante derrota 4-1 en casa ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania que provocó la destitución del entrenador, Domenico Tedesco, al día siguiente.

Sin embargo, su sucesor, Marco Rose, comenzó con buen pie y el sábado, en su primer partido al frente del equipo, se impuso por 3-0 al Borussia Dortmund en la Bundesliga. (Información de Richard Martin; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)