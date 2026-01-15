Vinícius Jr recibe cánticos racistas antes del partido de Copa del Rey en Albacete

Por Fernando Kallas

ALBACETE, España, 15 ene (Reuters) - Cánticos racistas contra el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr se escucharon fuera del estadio Carlos Belmonte el miércoles antes de un partido de Copa del Rey contra el Albacete, de la segunda división española.

Un grupo que se reunió cerca del estadio en la ciudad de Albacete coreó insultos contra el jugador de 25 años, que ha sufrido repetidamente el racismo en España durante los partidos. "Completamente bochornoso. No es la imagen que representa la gente de Albacete, ni del Alba", publicó el Albacete en redes sociales. Vinícius fue titular con Álvaro Arbeloa en la derrota por 3-2 en los octavos de final de la Copa, su primer partido al frente del Real Madrid desde la salida de Xabi Alonso.

En mayo de 2025, cinco personas en una primera sentencia histórica en España que condenaba los insultos racistas en un estadio de fútbol como delito de odio, después de que Vinícius fuera insultado durante la victoria del Real Madrid por 2-0 sobre el Real Valladolid en 2022.

Ha habido 18 denuncias judiciales por comportamiento racista contra Vinícius desde 2022. El Real Madrid no hizo comentarios inmediatos sobre el último incidente del miércoles.

Vinícius ha expresado en el pasado su decepción por lo que él describe como respuestas inadecuadas de los órganos de Gobierno. (Información de Fernando Kallás; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)