Vinícius Júnior: "Solo estoy enfocado en el equipo para hacer grandes cosas en la final"

El extremo del Real Madrid Vinícius Júnior insistió este lunes en que está "totalmente enfocado en el equipo" para "hacer grandes cosas en la final" de la Champions de este sábado en Wembley (Londres), sin prestar demasiada atención a los trofeos individuales, después de una temporada "muy difícil" por las lesiones, las cuales le han hecho "mejor jugador".

"Estoy totalmente focalizado en ganar este último partido que tenemos de la temporada porque ha sido una temporada muy difícil para todos, por tantas lesiones, ojalá podamos ganar por todos ellos", comentó el carioca en el 'Media Day' celebrado en Valdebebas con motivo de la final de la Champions de este sábado ante el Borussia Dortmund (21.00).

El brasileño aseguró estar "comprometido cada partido" e "intentando hacer lo mejor para el equipo", que "siempre" le ha dado "la confianza" necesaria. "Estoy muy agradecido por todo lo que ellos han hecho por mí. Todos los jugadores que están aquí han visto mi evolución. Estoy haciendo una temporada muy bonita por todo lo que estamos haciendo juntos por la unión del equipo", elogió.

"Es una semana muy bonita que tenemos que disfrutar, porque no siempre pasa muchas veces, aunque muchos jugadores aquí sí lo han vivido mucho... Y nos han enseñado el camino correcto para ocuparse con las cosas. Entonces tenemos que disfrutar de esta bonita semana que vamos a tener", dijo sobre la previa de la final.

Y el jugador advirtió que "una final es siempre una final", por lo que evitó verse como favoritos. "Los dos equipos han pasado por muchas cosas durante la temporada, muchos tramos difíciles. Y han ganado a muchos equipos para llegar a la final. Los dos merecen estar aquí", opinó sobre los alemanes.

"Creo que no hay favoritismo en ninguno de los dos lados. Tenemos que enfrentar un partido muy serio, muy complicado, porque Dortmund juega de una manera muy distinta a nosotros, con un nivel físico muy complicado para sus rivales", analizó.

'Vini' reconoció que no le gustaba jugar por dentro, aunque celebró Ancelotti le convenciera de ello para "hacer jugadas que no hacía antes". "Estoy solo enfocado en el equipo y en hacer grandes cosas el sábado. Yo soñé con ganar el sábado y luego ganar la Copa América con mi selección", confesó.

"La lesión me ha preparado muy bien para el tramo más importante. No pude jugar tantos partidos, pero pude entrenar bastante en casa, aquí con todo el club y me ha hecho mejor jugador, porque nunca había pasado por una lesión grave y me ha pasado dos veces. Me han preparado para demostrar, marcar tantos goles, dar tantas asistencias y ser muy importante para el equipo. Está siendo una temporada muy bonita para mí, quitando las lesiones", recordó.

Así, reiteró que la temporada está siendo "muy bonita" ya que está "disfrutando mucho de todo" lo que puede "aportar para el equipo", aunque no se centra en los premios individuales como el Balón de oro. De hecho, prefiere que se lo den a Toni Kroos si a cambio ganan la Champions y la Copa América. "Kroos facilita todo a todos, controla el partido, siempre que hay presión se lo damos y sabemos que no lo va a perder", concluyó.

Europa Press