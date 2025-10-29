Vinícius Júnior se disculpa por arrebato contra el DT del Real Madrid Xabi Alonso

MADRID (AP) — Vinícius Júnior se disculpó por su arrebato hacia el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, después de ser reemplazado en el clásico contra el Barcelona, culpando a su "pasión" y "naturaleza competitiva".

"Quiero pedir disculpas a todos los aficionados del Madrid por mi reacción después de ser sustituido", dijo el miércoles en X. "Así como ya me disculpé en persona durante la sesión de entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros, el club y el presidente".

Vinícius se mostró visiblemente molesto cuando se enteró de que Alonso lo estaba reemplazando con Rodrygo a los 72 minutos de la victoria 2-1 de Madrid sobre el Barcelona el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El delantero brasileño abrió los brazos y siguió hablando consigo mismo mientras abandonaba el campo. Vinícius se dirigió directamente al vestuario antes de reunirse con sus compañeros unos cinco minutos después.

No mencionó a Alonso en su disculpa en X.

"A veces mi pasión me supera", dijo Vinícius. "Siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi naturaleza competitiva proviene del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".

Vinícius ha sido sustituido con más frecuencia de lo que solía ser bajo entrenadores anteriores del Madrid. Tampoco comenzó en un par de partidos.

También intercambió palabras con la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, durante el clásico, y estuvo involucrado en un altercado entre jugadores después del partido.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes