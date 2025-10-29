Vinícius pide perdón por su reacción al ser sustituido en el Clásico

El brasileño Vinícius pidió este miércoles disculpas a sus "compañeros, club y presidente" por su reacción tras ser sustituido en el Clásico, que su equipo ganó el domingo al FC Barcelona por 2-1 en el Santiago Bernabéu.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", señaló el atacante, que está negociando con la entidad madridista su renovación, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", prosiguió Vinícius.

En su comunicado, en ningún momento nombra al entrenador vasco, a quien iba dirigida la protesta por salir fuera del césped.

En el minuto 72 del partido, Xabi Alonso decidió reemplazar al brasileño por su compatriota Rodrygo, lo que provocó una visible queja del jugador, que se marchó a gritos y en dirección a los vestuarios, aunque regresó al banquillo después.

La primera victoria de calado de su técnico quedó empañada por la imagen de Vinícius, que pidió perdón tres días después del Clásico.

En rueda de prensa posterior al partido, Alonso precisó que lo hablarían en el vestuario.

rsc/iga