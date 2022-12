Vinicius: "Ojalá nos queden bailes hasta la final"

El brasileño se defendió de las críticas y elogió a Neymar y a su amigo pero próximo rival Modric

El delantero de la selección de Brasil, Vinicius Júnior, defendió las celebraciones de la 'Canarinha' en el Mundial de Catar 2022 y confió en que les queden "muchos bailes" para llegar hasta la final, mientras preparan el duelo de cuartos ante la Croacia de su compañero y maestro en el Real Madrid Luka Modric.

"El gol es el momento más importante. Todo el país está feliz por nosotros. Aún quedan muchas celebraciones por hacer. Que sigamos bailando mucho, para llegar a la final a este ritmo. Los brasileños siempre están muy contentos y eso puede molestar a algunas personas", dijo en rueda de prensa.

El atacante de la pentacampeona defendió de las críticas su baile ante Corea del Sur, así como el de sus compañeros después de pasar a cuartos, y se quedó con el apoyo que recibe de su país. "Estoy feliz y honrado de que todo un país me apoye. Pasé por muchas dificultades. Me fui a los 18 y me mantuve alejado de mis amigos. Pero siempre me apoyaron. Feliz de poder representar a todos. Soy un niño soñador como todos los demás", afirmó.

El jugador del Real Madrid valoró también el choque que tendrá en cuartos del Mundial con su compañero en el club blanco Modric, un jugador del que ha aprendido y lo sigue haciendo. "Modric me ha enseñado mucho y me sigue enseñando día a día. Hace todo lo posible para que siga evolucionando. Lo uso como un espejo. A sus 37 años sigue jugando a un nivel que es raro ver", apuntó.

Por otro lado, 'Vini' destacó tener a otro '10' de quilates como Neymar en Brasil. "He tenido la suerte de jugar con mi ídolo. Me da todo el apoyo que necesito. Seguir su camino es importante. Es un jugador que está cerca de Pelé en goles y, si Dios quiere, nos traerá el sexto título", terminó.

