Vinícius se disculpa por su enfado en el clásico ante el Barcelona

MADRID, 29 oct (Reuters) -

Vinícius Jr, extremo del Real Madrid, se disculpó públicamente el miércoles por su airada reacción al ser sustituido durante la acalorada victoria del domingo en el clásico contra el Barcelona (2-1), en la que se marchó enfadado directamente a los vestuarios.

El brasileño fue sustituido por su compatriota Rodrygo en el minuto 71, a pesar de haber participado en el gol de la victoria y de haber desbordado al lateral derecho del Barcelona Jules Koundé.

Vinícius hizo saber su descontento al entrenador Xabi Alonso antes de dirigirse directamente a los vestuarios, ensombreciendo lo que debería haber sido un momento de celebración en el que el Real Madrid puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas contra su acérrimo rival.

Vinícius reveló que había pedido disculpas personalmente a sus compañeros y al presidente del club, Florentino Pérez, pero no mencionó a Alonso.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico", dijo Vinícius a través de sus redes sociales. "Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente". El jugador de 25 años atribuyó su arrebato a su afán competitivo, explicando: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa".

Vinícius ha mantenido una relación tensa con Alonso desde que este asumió el cargo de entrenador en mayo. Alonso le ha sustituido en la mayoría de los partidos de esta temporada, a pesar de que Vinícius se ha compenetrado bien con el delantero Kylian Mbappé.

Pero incluso después de abandonar el terreno de juego, su participación en un partido tenso no había terminado. Reapareció justo antes del pitido final, tras la expulsión de Pedri y la pelea entre los dos equipos. Tuvo que ser sacado del campo mientras discutía con los jugadores del Barça. El Real Madrid encabeza la clasificación de LaLiga con 27 puntos, cinco más que el Barcelona, en segunda posición. (Información de Fernando Kallás; edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)