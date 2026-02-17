Vinícius se planta contra el racismo, Real Madrid y PSG otean los octavos de Champions

Con un Vinícius que denunció al árbitro insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni tras marcar el gol de la victoria (1-0) ante el Benfica, el Real Madrid se acercó a los octavos de Champions, este martes en la ida de la repesca, en la que el PSG ganó 3-2 al Mónaco.

El fútbol quedó en un segundo plano en el Estadio de la Luz de Lisboa cuando Vinícius acudió al árbitro para denunciar insultos racistas del argentino Prestianni.

Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50’), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

- Expulsión de Mourinho -

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarlo "mono".

Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos y activó el protocolo antirracismo, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción.

El técnico local Jose Mourinho respondió sobre el incidente: "He hablado con los dos, Vinícius me dice una cosa y Prestianni otra. No puedo ser rojo y creer a uno o blanco y creer a otro. Hasta el gol fue un gran partido. Vinícius marca un gol que solo él puede marcar, luego tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no a meterse con 60.000 personas",

El partido no se enfrió y Mourinho acabó siendo expulsado por sus protestas pidiendo la segunda amarilla a Vinícius, tras derribar al colombiano Richard Ríos al borde del área, por lo que el técnico luso se perderá la vuelta de la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa, el técnico blanco, declaró que "algo así no puede pasar en 2026".

"Le pregunté a Vinícius si quería seguir jugando, creo que tenemos que estar a su lado, somos un equipo, morimos juntos. Somos un equipo unido y lucharemos unidos", añadió.

El uruguayo Fede Valverde señaló que los compañeros que estaban cerca habían escuchado "algo muy feo".

"Muchas personas llevan peleando por esto. Vinícius, uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no puedan registrar eso. Si te tapas la boca para decir algo...", dijo el capitán blanco.

También Kylian Mbappé apoyó a su compañero, reaccionando de forma enérgica. Según captaron las cámaras de Movistar+, le gritó a Prestianni en repetidas ocasiones: "¡Eres un puto racista! ¡Eres un puto racista!".

- Doué resucita en Mónaco -

Tras estar 2-0 en contra en menos de 20 minutos, el Paris Saint-Germain remontó en la cancha del Mónaco con doblete de Désiré Doué, que sustituyó al lesionado Ousmane Dembélé.

El Balón de Oro 2024 se retiró con molestias en el gemelo izquierdo en el minuto 27.

Tras un doblete del delantero Folarin Balogun (1' y 18'), y pese a un penalti fallado por Vitinha (22'), los parisinos empataron con goles de Désiré Doué (29'), que sustituyó a Dembélé, y Achraf Hakimi (41').

Reducidos a diez por la expulsión de Aleksandr Golovin (48'), los monegascos claudicaron con un nuevo tanto de Doué (67').

Los parisinos defenderán su gol de ventaja dentro de una semana en el Parque de los Príncipes.

- La Juventus se aleja -

Además, la Juventus cayó 5-2 ante el Galatasaray en Estambul en un partido que ganaba 2-1 al descanso.

"Dimos varios pasos atrás", se lamentó su técnico Luciano Spalletti.

"Terminamos mal la primera parte, intentamos arreglar las cosas pero nos faltó personalidad y carácter. Obviamente la expulsión -Juan Cabal, 60'- nos pesó mucho, pero nosotros también tuvimos nuestra parte... No supimos percibir el peligro de lo que estábamos haciendo", añadió.

Finalmente el Borussia Dortmund ganó 2-0 en su estadio al Atalanta con goles de Serhou Guirassy (3') y Maximilian Beier (42').

El miércoles se disputa la segunda tanda de la ida de la repesca: Qarabag-Newcastle, Brujas-Atlético, Bodo/Glimt-Inter y Olympiacos-Bayer Leverkusen.