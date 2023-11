Carlo Ancelotti (entrenador del Real Madrid en rueda de prensa tras ganar 3-0 al Sporting de Braga)

"(Brahim) Ha jugado un partido donde ha mostrado una gran calidad, ha mostrado sacrificio defensivo, podría jugar más minutos. Ha jugado en la posición de Bellingham y creo que Brahim lo ha reemplazado muy bien. Para mí es un gran honor llegar a las victorias que he llegado en esta competición. (Guler) No ha pasado nada, vamos con cuidado con él, ha empezado a entrenar con el equipo después de una lesión larga, tendrá su tiempo cuando esté al 100%. (Clasificado en todos los octavos de Champions) Me dice que el Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición porque pasar la fase de grupos no siempre es tan sencillo. Estamos muy felices de llegar a los octavos de final, esto no significa que los otros dos partidos vamos a descansar porque para nosotros todos los partidos de Champions son para mostrar nuestro mejor nivel. Kepa ha tenido una molestia en el calentamiento, no estaba cómodo. Lunin nos ha ayudado a ganar este partido, ha hecho una parada determinante en el penal, ha hecho un partido completo. (Vinicius) La primera parte me ha dejado algunas dudas porque podía ser un poco más efectivo, la segunda parte ha sido espectacular lo que han hecho Rodrygo y Vinicius. Han hecho combinaciones espectaculares, cuando te adelantan en el marcador estás más cómodo, la contra de Rodrygo y Vinicius no hay muchos que la puedan hacer".

Gr/dr