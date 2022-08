16/08/2022 Cultura.- Viola Davis será la villana de la precuela de Los Juegos del Hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes (The Ballad Of Songbirds And Snakes), la precuela de Los Juegos del Hambre, sigue sumando nombres a su reparto. El más reciente es el de la ganadora del Oscar Viola Davis, quien interpretará a Volumnia Gaul, villana de la película. CULTURA WARNER BROS.