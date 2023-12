Las fuerzas de seguridad de Irán recurrieron a violencias sexuales como "arma" para aplastar la rebelión del movimiento "Mujer, Vida, Libertad", señala el miércoles un informe de Amnistía Internacional (AI) con testimonios de violaciones de hombres, mujeres y niños cometidas individualmente o en grupo.

La ONG de defensa de los derechos humanos asegura que certificó las "terribles pruebas" a las que se vieron sometidas 45 personas -- 26 hombres, 12 mujeres y siete menores -- tras ser arrestados de forma "arbitraria" en la ola de protestas que conmocionó a la República islámica de Irán en el otoño boreal de 2022.

"Agentes de los servicios de informaciones y de seguridad iraníes recurrieron a la violación y otras formas de violencias sexuales como un arma clave para torturar y castigar a los manifestantes, sobre todo a niños de apenas 12 años, infligiéndoles daños físicos y psicológicos durables", escribe la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

La organización indicó que entregó el 24 de noviembre las conclusiones de su informe a las autoridades iraníes, sin recibir "ninguna respuesta hasta ahora".

"Empezaron arrancándome la ropa, y cuando les supliqué que pararan, me golpearon muy fuerte en la boca [...] Eran tres, incluido el que me interrogaba. Me violaron brutalmente", utilizando incluso "una botella", contó a la ONG Maryam, que afirmó ser víctima de miembros de los Guardianes de la Revolución.

Según Maryam, la trataron así porque ella y sus amigas se habían "retirado [el] velo" durante las manifestaciones celebradas en Irán a partir de septiembre de 2022, cuando una joven kurda iraní, Mahsa Amini, murió tras haber sido detenida por la policía de la moral por incumplir las normas de vestimenta.

De las 45 víctimas identificadas por AI, 16 fueron violadas: seis mujeres, siete hombres, una joven de 14 años y dos chicos de 16 y 17 años.

Las otras 29 víctimas registradas por AI padecieron otras formas de violencia sexual: los agentes las "manoseaban, golpeaban [sus] pechos, [sus] genitales y [sus] muslos", obligándolas a "desnudarse, a veces incluso delante de cámaras de video" o "metiéndoles agujas" en los testículos, entre otras vejaciones.

La gran mayoría de las víctimas declaró que no había denunciado "por miedo". Tres lo hicieron pero "dos se vieron obligadas a retirar [la denuncia] porque las fuerzas de seguridad amenazaron con secuestrarlas y/o matarlas, a ellas o a sus familiares", subrayó AI, que interrogó a distancia a las víctimas, a sus familiares y a otros testigos.

Actualmente, las manifestaciones en el país son más inusuales.

Según la oenegé, cinco manifestantes víctimas de violación o de otras formas de violencia sexual fueron condenados a muerte. Uno de ellos, Javad Rouhi, murió en agosto "en condiciones sospechosas". Y otro, Majid Kazemi, fue ejecutado en mayo.

