Violaciones y torturas: Mujeres transgénero hablan de su sufrimiento bajo la dictadura argentina

La fiscal adjunta Ana Oberlin posa para una foto dentro del Pozo de Banfield, una antigua estación de policía que fue uno de los cientos de centros ilegales de detención y tortura que existieron durante la dictadura militar del país, en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de mayo de 2023. Oberlin jugó un papel fundamental al incluir el testimonio de las cinco mujeres transgénero que estuvieron detenidas en el Pozo de Banfield como parte de un juicio que comenzó en 2020 en el que 12 oficiales enfrentan cargos de crímenes de lesa humanidad por acciones que tuvieron lugar en tres centros clandestinos de detención que involucran unas 700 víctimas. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Assistant prosecutor Ana Oberlin poses for a photo inside the Banfield Pit, a former police station that was one of hundreds of illegal detention and torture centers that existed during the country's military dictatorship, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, May 23, 2023. Oberlin played a key role in including the testimony of the five trans women who were held in the Banfield Pit as part of a trial that started in 2020 in which 12 officers are facing crimes against humanity charges for actions that took place in three clandestine detention centers involving some 700 victims. (AP Photo/Victor R. Caivano)