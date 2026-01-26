Violencia: Abodi evalúa sanciones de por vida para ultrás

"Creo que, en una situación como ésta, debemos considerar todas las decisiones posibles que, dentro de un estado de derecho, nos permitan proteger a quienes se comportan de forma correcta y cívica y a quienes simplemente quieren disfrutar de los eventos deportivos, tanto en casa como fuera, sin restricciones impuestas por otros", enfatizó Abodi.

El ministro de Deportes y Juventud ofreció una rueda de prensa en el Palacio Chigi sobre las iniciativas del gobierno para el Día de la Memoria del Holocausto y condenó los enfrentamientos entre aficionados del Napoli y Juventus registrados en la víspera.

La jefatura de policía aseguró ayer que la posición de cada simpatizante involucrado en el episodio será "evaluada cuidadosamente, también tras la reconstrucción del contacto entre los aficionados de Lazio y los del Napoli, a efectos de posibles notificaciones a las autoridades judiciales y la adopción de una prohibición para acceder a eventos deportivos (DASPO).

Los aficionados del Napoli planeabam presenciar en Turín el partido contra Juventus (derrota por 3-0) por la fecha 22 de la Serie A, en la que Lazio igualó 0-0 con Lecce en el duelo disputado el pasado sábado 24.

El episodio protagonizado por los "tifosi" del Napoli y de Lazio se registró una semana después de los enfrentamientos entre aficionados de Roma y Fiorentina en la autopista A1 de Bolonia antes de sus respectivos partidos por la fecha 21 de la Serie A contra Torino y Bologna.

En consecuencia, el ministerio del Interior prohibió a los aficionados de Roma y Fiorentina acompañar a esos equipos en los partidos que jugarán como visitante el resto de la edición 2025-26 de la Serie A.

Esa decisión fue respaldada por el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, y por el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio.

"Estoy trabajando para garantizar que la afición decente pueda entrar al estadio. No es justo que esos matones no permitan la entrada a todos los demás", declaró el ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, al ingresar al estadio Olímpico para presenciar el empate 1-1 entre Roma y Milan de la víspera.

"Estamos en perfecta sintonía con el ministro Salvini y, en especial, con el ministro (del Interior, Matteo) Piantedosi, quien es el guardián de este asunto y, por lo tanto, trabaja a diario para garantizar nuestra seguridad y la de los hombres y mujeres uniformados, principales objetivos de estos criminales", subrayó Abodi.

"No visten camiseta, no pertenecen a la familia deportiva, ni en su conjunto ni a ningún club en particular", añadió el ministro de Deportes y Juventud.

"Estamos trabajando no sólo para reunirnos de nuevo con la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), sino también para desarrollar nuevos protocolos y procedimientos que nos hagan responsables a todos y garanticen que estos vándalos, estos criminales, no sólo sean excluidos de los eventos deportivos, sino que no sean incluidos en la familia de los aficionados que, como tales, deben poder disfrutar del espectáculo y simplemente responder por lo que hacen y no por lo que hacen otros", completó Abodi.

Por su parte, el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, lamentó los recientes enfrentamientos entre "tifosi" y apoyó "la identificación de responsabilidades individuales para no penalizar a las comunidades de aficionados virtuosos".

"No es un tema que nos deje indiferentes. Privar a una parte de esta comunidad es una derrota para el mundo del fútbol, ;;y estamos intentando superarla en estrecha colaboración con el ministerio del Interior", aseguró Gravina.

"Por supuesto, no podemos hacer la vista gorda ante este tipo de cosas. Debemos colaborar con los organismos de justicia, como la policía y el ministerio del Interior. El fútbol es celebración y alegría; no podemos permitir este tipo de reuniones en carreteras provinciales debido a enfrentamientos", insistió el titular de la FIGC.

"Se trata de un delito, y como tal se persigue. Es lamentable que se penalice a personas virtuosas. Si penalizamos a todos, no honramos al mundo del fútbol, ;;y estamos trabajando para que quienes cometan delitos sean procesados", concluyó Gravina.

