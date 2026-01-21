Violencia: Abodi y Buonfiglio respaldan sanción a "tifosi" de Roma y Fiorentina

"La premisa es el respeto absoluto a (Matteo) Piantedosi y a la policía. Entiendo las razones de una postura tan drástica, pero sigo opinando que quienes cometen errores deben pagar. No todos pueden pagar", afirmó Abodi en alusión al ministro del Interior de Italia.

"La situación cambió con los constantes enfrentamientos a lo largo del camino, lo que requiere un sistema de seguridad que cubra no sólo los estadios, sino también las gasolineras, las autopistas y las estaciones, lo que lo dificulta todo", añadió el ministro de Deportes y Juventud.

"Pero estamos de acuerdo con Piantedosi y cada uno intenta representar sus propias preocupaciones. También espero que el sistema de aprobación de clubes finalmente permita que quienes no respetan las reglas del fútbol queden fuera. Ya no se trata de apoyar a la afición, estamos hablando de delincuentes", aseveró Abodi.

En igual sentido se expresó Buonfiglio, quien reclamó "el compromiso de todos" para combatir a los violentos al día siguiente de conocerse la sanción del ministerio del Interior para los "tifosi" de Roma y Fiorentina.

"La prohibición de viajar sin duda penaliza a todos, pero quizás también anima a quienes no tienen nada que ver con esto a condenar estos incidentes", reflexionó Buonfiglio.

"No sólo los extremistas van a las gradas, sino también quienes no pueden permitirse otra entrada, y ellos también deben lanzar una operación para poner fin a estos incidentes. Se necesita el compromiso de todos", subrayó el titular del CONI.

"Estas personas no tienen nada que ver con el deporte, necesitan desahogarse, y por eso les digo que deberían ir a zonas de guerra para hacerlo. Es inaceptable que una ciudad como Roma u otras en Italia estén asediadas a pesar de los esfuerzos de la policía", completó Buonfiglio.

Por su parte, el DT de Roma, Gian Piero Gasperini, lamentó la sanción para todos los simpatizantes del club "giallorosso", que marcha en el cuarto puesto de la Serie A.

"ste es el eterno problema: por unos pocos, miles son sancionados. Además, está claro que nadie quiere situaciones como las que ocurren en la carretera. No forman parte del deporte ni del fútbol", remarcó Gasperini.

"En comparación con años atrás, ocurren con menos frecuencia, pero éstas son las medidas. Es una pena, pero no sé si es la mejor sanción para resolver la situación. En mi opinión, no, porque penaliza la pasión de miles de personas", consideró Gasperini en la rueda de prensa que ofreció en la vigilia del duelo contra Stuttgart por la séptima fecha de la fase de liga de la Europa League.

Por último, Paolo Cento, presidente del Club Montecitorio de Roma, calificó como "desproporcionada" la sanción del ministerio del Interior para los simpatizantes del club "giallorosso" y de Fiorentina.

"La decisión del ministerio del Interior de prohibir a los aficionados de Roma y de Fiorentina asistir a partidos fuera de casa durante toda la temporada es desproporcionada a los hechos controvertidos, una represión innecesaria para toda una afición y una violación del principio fundamental de responsabilidad individual", declaró Cento a Radio Roma Capitale.

"Además, perjudica a Roma, que se ve privada del apoyo de su afición en los partidos fuera de casa. En los próximos días, el Club Montecitorio de Roma evaluará todas las iniciativas posibles para solicitar la revisión de esta decisión y se pondrá a disposición del ministro Piantedosi para una reunión sobre estos temas", adelantó Cento.

En un comunicado emitido para anunciar la sanción contra los simpatizantes de Roma y Fiorentina, el ministerio del Interior de Italia recordó los graves precedentes de ambas aficiones en el país y en el extranjero.

Grupos de aficionados de Fiorentina y Roma protagonizaron enfrentamientos en la autopista A1 de Bolonia, en Casalecchio di Reno, a las afueras de esa ciudad del norte de Italia, cuando viajaban para acompañar a sus respectivos equipos en duelos de la fecha 21 de la Serie A.

Fiorentina venció por 2-1 como visitante al Bologna en el estadio Renato Dall'Ara y Roma superó por 2-0 al Torino en el Estadio Olimpico Grande Torino de Turín.

Los enfrentamientos ocurrieron alrededor del mediodía local, cuando unas 200 personas, encapuchadas y enmascaradas, salieron de sus vehículos en la autopista y se enfrentaron con cascos y barras.

Según un informe inicial, todo comenzó en la cercana estación de servicio Cantagallo, en la autopista de Casalecchio di Reno (Bolonia).

Ese reporte refiere que un grupo de aficionados de Fiorentina se encontró con un grupo de simpatizantes de Roma que se dirigían a Turín.

Los enfrentamientos, que ya son investigados por la policía, se produjeron unos kilómetros después, donde numerosos autos y varios minibuses se detuvieron en el carril de emergencia y en las zonas de descanso.

Los aficionados salieron de sus vehículos y se enfrentaron con bates, martillos, barras y cascos.

En total, participaron aproximadamente 200 personas, lo que causó problemas de tráfico, ya que los enfrentamientos ocurrieron directamente en la autopista.

Algunos vehículos resultaron dañados.

El incidente duró sólo unos minutos, y luego los vehículos se dieron a la fuga, antes de que la policía interviniera, alertada por los automóviles que pasaban. (ANSA).