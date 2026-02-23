Violencia: agreden a hijo de 15 años de Anthony Taugourdeau

Lo informó el diario Libertá, el cual relató que el incidente ocurrió en la víspera, durante el tenso ambiente tras la derrota del Piacenza contra Pro Palazzolo.

Según informes, el joven fue empujado por dos aficionados, al parecer padre e hijo, que protestaban con silbidos y cánticos por el resultado del partido.

El reporte agrega que Taugourdeau "tiene intención de presentar una denuncia".

“Necesitamos tolerancia cero con quienes ponen en peligro el esfuerzo diario de clubes, entrenadores, familias e instituciones que trabajan incansablemente para garantizar un entorno sano y respetuoso, basado en los auténticos valores del deporte”, declaró Mario Dadati, concejal de deportes de Piacenza.

Dadati consideró que se trata de un “incidente gravísimo, que perjudica no sólo a los directamente implicados, sino a toda la comunidad de Piacenza”.

El concejal también destacó los compromisos formales asumidos por la comunidad deportiva local: “Quiero recordarles que Piacenza Calcio, junto con el ayuntamiento y otras 30 organizaciones locales, firmó la Carta de Valores Deportivos, un compromiso concreto para promover un comportamiento coherente con el respeto, la equidad y la no violencia”.

“El odio y la violencia no tienen cabida en los estadios ni en ningún lugar de nuestra comunidad”, concluyó Dadati (ANSA).