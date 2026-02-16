Violencia: agreden a un árbitro por sancionar un penal

Lo informó el diario La Gazzetta di Reggio, el cual destacó que el árbitro suspendió el partido por motivos de seguridad luego que el capitán del Cerredolese, de 30 años, lo abofeteara en el rostro después de que sancionara un segundo penal para Real Dragone a los 79'.

El periódico remarcó que se trata de la segunda agresión a un árbitro en un evento deportivo en la ciudad emiliana en una semana.

Hasta ese momento, el partido se había desarrollado con normalidad, sin ninguna tensión particular pese a que Cerredolese perdía por 2-1 y una derrota lo habría alejado del liderazgo del torneo.

Un partido de básquet de la División Regional 2 entre Go Basket 2018 y Campagnola fue suspendido el pasado domingo 8 después de que un jugador golpeara al árbitro.

En ese caso, según informa La Gazzetta di Reggio, el jugador fue suspendido por cuatro años y el entrenador por seis meses.

(ANSA).