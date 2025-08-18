Violencia: Asesinan a 8 policías comunitarios en Guerrero

Ocho policías comunitarios fueron asesinados por hombres armados en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero, sur de México, en la madrugada del sábado último, un caso que provocó una honda conmoción en el estado, uno de los escenarios de la crisis de violencia criminal que azota a este país.

Los agentes, cuyas exequias se realizaron este domingo en el centro de la localidad, en medio de una ceremonia religiosa y civil, fueron atacados con armas de alto poder cuando se dirigían a bordo de una furgoneta a la localidad de El Rincón, en la misma zona denominada La Costa Chica.

La región es disputada a sangre y fuego por las bandas criminales autodenominadas Los Ardillos y Los Rusos, pero hasta el momento se desconoce cuál de los dos habría realizado este atentado.

Las autoridades lanzaron una búsqueda intensa de los posibles autores de la emboscada e instalaron un filtro de seguridad en el paraje conocido como El Zapote y hasta ahora lograron detener a algunas personas, pero hasta el momento se desconoce su identidad.

En el lugar del ataque, denominado El Cortijo, fue localizada una furgoneta abandonada con múltiples impactos de bala, pero aunque la Fiscalía General del Estado abrió una investigación, hasta el momento se realiza en el más absoluto sigilo, sin que se conozca algún detalle de los avances.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que hubo por lo menos cinco agentes comunitarios heridos. (ANSA).