Violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial

TAPALPA, Mexico (AP) — La tienda de abarrotes de la familia de María Dolores Aguirre vive del turismo que ha llegado a su encantador pueblo empedrado de Tapalpa, escondido en las montañas del estado de Jalisco.

Eso fue así hasta que estallaron disparos y helicópteros sobrevolaron la zona mientras el Ejército mexicano acababa con el narcotraficante más poderoso del país, a apenas unos kilómetros de su casa.

Ahora, Aguirre, de 50 años, teme que el derramamiento de sangre aseste un golpe a su sustento y cambie pueblos como el suyo. Es algo que enfrentan muchos en el estado del occidente de México, desde sus playas del océano Pacífico hasta su capital, Guadalajara, que albergará partidos en junio del Mundial de la FIFA 2026.

“Nos va a afectar. Son daños colaterales”, afirmó Aguirre. “Pues va a tener que el gobierno tener mucha seguridad sobre todo... Ya se hizo del conocimiento de todo el mundo todo esto y, por supuesto, la gente sí se la va a pensar en venir".

La presidenta Claudia Sheinbaum negó el martes que la violencia en Jalisco vaya a afectar al Mundial ya que la situación está cada día más controlada. Dijo que hay “todas las garantías” para que se realice la Copa del Mundo y “ningún riesgo” para la gente.

La federación portuguesa de futbol dijo el martes que estaba “siguiendo de cerca la delicada situación” en México. La selección de Cristiano Ronaldo disputará un amistoso contra México el 28 de marzo en el recién renovado Estadio Azteca, que está programado para albergar el partido inaugural del Mundial el 11 de junio.

México tenía previsto jugar un amistoso contra Islandia el miércoles en Querétaro.

Además, Guadalajara y Monterrey albergarán un torneo de repesca el próximo mes en el que se definirán dos plazas para el Mundial, con la participación de Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak.

Consultado por The Associated Press, el presidente de la federación boliviana, Fernando Costa, dijo que el repechaje está confirmado, aunque indicó que enviará una carta para que se incrementen las medidas de seguridad.

Los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y las fuerzas de seguridad mexicanas continuaron el lunes en varios puntos y muchos, como Aguirre, temían que la violencia incrementara.

Más de 70 personas murieron en el intento de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes y en los enfrentamientos posteriores, informaron las autoridades el lunes. Conocido como “El Mencho”, era el notorio líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, conocida por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y por perpetrar ataques descarados contra funcionarios del gobierno mexicano.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y elogió al Ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países. El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta US$15.000.000 por información que condujera al arresto de “El Mencho”.

La muerte de Oseguera Cervantes se produjo mientras el gobierno de México ha intensificado su ofensiva contra los cárteles en un esfuerzo por cumplir las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar medidas enérgicas contra los grupos criminales, con la amenaza de imponer más aranceles o emprender una acción militar unilateral si el país no muestra resultados.

México esperaba que la muerte de uno de los mayores traficantes de fentanilo del mundo aliviara esa presión, pero muchas personas estaban inquietas mientras esperaban ver la reacción del poderoso cártel.

Oseguera Cervantes murió tras un operativo con el Ejército mexicano el domingo. El secretario de la Defensa de México, el general Ricardo Trevilla, señaló el lunes que las autoridades habían rastreado a una de sus parejas sentimentales hasta su escondite en Tapalpa. El líder del cártel y dos guardaespaldas huyeron hacia una zona boscosa, donde resultaron gravemente heridos en un enfrentamiento. Fueron detenidos y murieron en el trayecto a Ciudad de México, indicó Trevilla.

Sheinbaum volvió a mandar el martes un mensaje de calma asegurando que la situación es mucho más tranquila que en los días previos. Indicó que en Guadalajara “prácticamente todos los vuelos ya regresaron” y que Puerto Vallarta va “poco a poco”.

Pero la incertidumbre y la inquietud se mantenían en las zonas turísticas.

Puerto Vallarta, un popular destino vacacional a orillas del océano Pacífico, también se vio duramente afectado por las acciones de represalia del cártel, lo que atemorizó a los turistas.

Steve Perkins, de 57 años, visitaba Puerto Vallarta con su esposa, Gayle, y algunos amigos. Estaban en la terraza de la habitación de su hotel cuando empezaron a producirse explosiones y humo negro en diferentes puntos de la ciudad la mañana del domingo.

Su regreso a Broken Arrow, Oklahoma, se retrasó cuando su vuelo fue cancelado el lunes y los reprogramaron para el 1 de marzo.

Perkins y su esposa han hecho viajes anuales a Puerto Vallarta desde 2012 y siempre se habían sentido seguros, hasta ahora. Comentó que no planean regresar a México.

“Hay muchos estadounidenses atrapados aquí”, dijo Perkins.

De vuelta en Tapalpa, Aguirre trabajaba junto a su hijo en la pequeña tienda del vecindario que su familia ha tenido durante 50 años. Las clases del adolescente de 15 años fueron canceladas debido a la violencia.

Aguirre dijo que no estaba claro quién controlaba exactamente el área a su alrededor: el Ejército o el cártel. La otra pregunta que tenía en mente era si esto era un hecho aislado o si venía más violencia.

“No sabemos si estas personas (líderes del cártel) están aquí de forma permanente o no” , afirmó. “Si de verdad mataron a este líder, podría ser que se peleen entre ellos para ganar el control o ver quién lo va a liderar” .

Los periodista de AP Juan Lozano en Houston, Tales Azzoni en Madrid y Paola Flores en La Paz contribuyeron a este reportaje.

