Violencia deja 3 muertos y 6 heridos en Cisjordania e Israel

JERUSALÉN (AP) — Individuos palestinos perpetraron el viernes un par de atentados que dejaron tres muertos y al menos seis heridos, mientras las tensiones en la región se disparan tras varios días de enfrentamientos en el sitio más sagrado de Jerusalén. Horas antes, Israel lanzó ataques contra Líbano y la Franja de Gaza, suscitando temores de que pudiera desbordarse el conflicto.

Las autoridades israelíes dijeron que un ciudadano italiano perdió la vida y que otros cinco civiles italianos y británicos resultaron heridos cuando un vehículo embistió a un grupo de turistas en Tel Aviv.

En otro incidente, dos mujeres británico-israelíes murieron a tiros cerca de un asentamiento en Cisjordania ocupada.

La ola de violencia en Israel y Cisjordania ha atizado los temores de un conflicto mayor en una poco frecuente convergencia del mes sagrado musulmán del ramadán, la Pascua judía y la Semana Santa.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que llamaría a todos los reservistas de la policía fronteriza —una fuerza paramilitar usualmente utilizada para suprimir manifestaciones palestinas— “para confrontar los ataques terroristas”.

Los elementos adicionales de la policía fronteriza se activarían el domingo y se unirían a otras unidades que se han desplegado recientemente en Jerusalén y Lod, una ciudad del centro de Israel con una población judía y palestina.

Israel lanzó incursiones aéreas contra Líbano y bombardeó la Franja de Gaza el viernes en la mañana, pero después durante la jornada había indicios de que ambas partes intentaban contener las hostilidades fronterizas. Los enfrentamientos disminuyeron de intensidad después del amanecer, y las oraciones del mediodía en la mesquita Al-Aqsa, en Jerusalén —donde se había registrado violencia en los últimos días— se realizaron pacíficamente.

La nueva ronda de violencia estalló después de que la policía israelí efectuara una redada en la mezquita esta semana, lo que provocó agitación en la disputada capital e indignación en el mundo árabe. Combatientes dispararon el jueves una andanada inusualmente numerosa de cohetes contra Israel desde el sur de Líbano, en uno de los episodios de violencia transfronteriza más fuertes y graves desde la guerra de 2006 de Israel contra combatientes del grupo Hezbollah de Líbano.

Ningún grupo reivindicó la autoría de ninguno de los dos atentados. Pero el grupo Hamas, que gobierna Gaza, describió ambos incidentes como represalias por las incursiones israelíes de esta semana en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam. El martes, la policía israelí detuvo y golpeó a cientos de palestinos, que respondieron lanzando piedras y petardos contra los agentes.

___

Los periodistas de The Associated Press, Abby Sewell, en Beirut; Jill Lawless, en Londres, y Joseph Krauss in Ottawa, Canadá, contribuyeron a este despacho.

AP