Violencia: directivo niega agresión a árbitra de 17 años

La joven terminó en urgencias con lesiones en la mandíbula y necesitó 45 días de tratamiento, pero Pelagalli, que también es asistente, rechazó haberla agredido, tal como figura en el reporte del partido.

"Estoy profundamente entristecido por lo que ocurrió en el campo. Nunca debí haber perdido el control y haberle dicho esas palabras desagradables a la árbitra, pero no le puse una mano encima, y la sanción de 5 años es injustificada", declaró Pelagalli a Unione Sarda.

"Asumo la responsabilidad de los insultos y de entrar al campo tras ser expulsado, pero no soy una persona violenta. No le di un puñetazo ni una bofetada a la chica, sólo la toqué para intentar quitarle el silbato de la boca", agregó.

A su vez, Gioventú Sarroch emitió un comunicado para respaldar a Pelagalli: "La agresión verbal fue deplorable; este tipo de incidentes jamás deberían ocurrir, y lo lamentamos, pero nadie atacó a la árbitra. Jugadores y padres están listos para testificar. Siempre hemos sido un club justo", remarcó el presidente Rocco Canepa.

Sin embargo, la Defensora Regional de la Infancia y la Adolescencia de Cerdeña, Carla Puligheddu, rechazó los dichos de Pelagalli.

"Expreso mi más profunda indignación por un episodio que trasciende cualquier límite deportivo y humano. Es preocupante que un directivo adulto, con responsabilidades educativas, se convierta en el agresor de un menor", subrayó Puligheddu.

"El deporte juvenil debería ser un campo de entrenamiento para la vida, no un escenario de violencia y abuso. Observo con consternación los intentos, surgidos en el debate local y en algunos comunicados de clubes, de minimizar el incidente", insistió la Defensora Regional de la Infancia y la Adolescencia de Cerdeña.

"Hablar de 'agresión verbal' frente a documentos oficiales del Sistema de Justicia Deportiva que certifican dos bofetadas, un puñetazo en la cara y un pronóstico médico de 45 días, no sólo distorsiona la realidad, sino que es una burda deslegitimación de la autoridad arbitral y de la dignidad de la víctima", completó Puligheddu. (ANSA).