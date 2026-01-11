Violencia: dos arrestados tras incidentes en Como-Bologna

Un informe de las autoridades de Como refiere que los aficionados del Bologna fueron arrestados por lanzar objetos durante un evento deportivo y por resistencia con agravantes por los incidentes ocurridos en el centro de la ciudad antes del duelo disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Se trata de un hombre de 34 años de Bolonia, conocido por infracciones previas cometidas en situaciones similares, y un residente de 25 años de Ferrara, también con antecedentes penales y policiales, que cumplió una sanción de dos años en enero de 2025.

La pelea entre grupos de aficionados rivales estalló cuando un grupo de hinchas del Bologna, algunos armados con postes y correas, y con el rostro cubierto, logró detener el autobús en el que viajaban cerca del estadio.

Se bajaron del vehículo e intentaron entablar una pelea, que fue controlada por la intervención policial.

En el autobús viajaban 70 fanáticos del Bologna, incluidos 4 mujeres y 10 menores, que fueron devueltos a sus padres, quienes volaron desde Bolonia específicamente para la ocasión.

La jefatura de policía de Como anunció que se está emitiendo una prohibición para acceder a eventos deportivos (Daspo) para los 53 simpatizantes denunciados, basándose en sus antecedentes policiales y su conducta individual.

La policía de Como ya había detenido a 70 fanáticos del Bologna tras los desmanes que protagonizaron con los aficionados de Como en la previa del partido entre ambos equipos en el inicio de la vigésima fecha del campeonato italiano.

Las autoridades confirmaron que los arrestados fueron remitidos a una comisaría para ser identificados después de enfrentarse con sus pares de Como después de descender del autobús que los trasladó para eludir los controles y dirigirse hacia un bar cercano en el que se congregaba un grupo de aquellos. (ANSA).