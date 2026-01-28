Violencia: Dura sanción para "tifosi" de Lazio y del Napoli

La cartera a cargo de Piantedosi aplicó un castigo similar para los aficionados de Roma y de Fiorentina por los enfrentamientos que protagonizaron el pasado domingo 18 en una autopista de Bolonia.

La prohibición no se aplicará para el derby entre Roma y Lazio, correspondiente a la jornada 37 de la Serie A y cuyo día de disputa aún no se ha definido, aunque una fecha tentativa es el domingo 17 de mayo, dado que no habrá movimiento externo de aficionados fuera de su ciudad.

El ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, afirmó el pasado lunes 26 que consideraba incluso una prohibición de por vida para aficionados violentos luego de los enfrentamientos entre simpatizantes del Napoli y de Lazio en la autopista A1 de Turín.

La jefatura de policía aseguró un día antes que la posición de cada simpatizante involucrado en el episodio sería "evaluada cuidadosamente, también tras la reconstrucción del contacto entre los aficionados de Lazio y los del Napoli, a efectos de posibles notificaciones a las autoridades judiciales y la adopción de una prohibición para acceder a eventos deportivos (DASPO).

Los aficionados del Napoli planeaban presenciar en Turín el partido contra Juventus (derrota por 3-0) por la fecha 22 de la Serie A, en la que Lazio igualó 0-0 con Lecce en el duelo disputado el pasado sábado 24.

El episodio protagonizado por los "tifosi" del Napoli y de Lazio se registró una semana después de los enfrentamientos entre aficionados de Roma y Fiorentina en la autopista A1 de Bolonia antes de sus respectivos partidos por la fecha 21 de la Serie A contra Torino y Bologna.

En consecuencia, el ministerio del Interior prohibió a los aficionados de Roma y Fiorentina acompañar a esos equipos en los partidos que jugarán como visitante el resto de la edición 2025-26 de la Serie A.

Estas decisiones, respaldadas por Abodi y por el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, llegan en un momento en que los enfrentamientos entre aficionados se han vuelto más frecuentes.

Fanáticos del Bolonia protagonizaron días atrás una violenta pelea en Como antes del partido en el estadio Giuseppe Sinigaglia, tras lo cual se realizaron dos arrestos y se presentaron 53 denuncias.

A su vez, el 14 de diciembre de 2025 se registró un incidente de guerra urbana frente al estadio Luigi Ferrari entre aficionados del Genoa y del Inter.

Los ultras se lanzaron petardos, bombas de humo y botellas, tras lo cual se incendiaron una furgoneta y una moto.

La policía y los Carabineros intervinieron, lanzando gases lacrimógenos, y una densa humareda acre cubrió las calles que conducían al estadio. (ANSA).