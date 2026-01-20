Violencia: dura sanción para tifosi de Roma y Fiorentina

Un comunicado del Ministerio del Interior recuerda en la explicación de la sanción los graves precedentes de la afición de Roma y de los simpatizantes de Fiorentina en Italia y en el extranjero.

Grupos de aficionados de Fiorentina y Roma protagonizaron enfrentamientos en la autopista A1 de Bolonia, en Casalecchio di Reno, a las afueras de esa ciudad del norte de Italia, cuando viajaban para acompañar a sus respectivos equipos en duelos de la fecha 21 de la Serie A.

Fiorentina venció por 2-1 como visitante al Bologna en el Estadio Renato Dall'Ara y Roma superó por 2-0 al Torino en el Estadio Olímpico Grande Torino de Turín.

Los enfrentamientos ocurrieron alrededor del mediodía local, cuando unas 200 personas, encapuchadas y enmascaradas, salieron de sus vehículos en la autopista y se enfrentaron con cascos y barras.

Según un informe inicial, todo comenzó en la cercana estación de servicio Cantagallo, en la autopista de Casalecchio di Reno (Bolonia).

Ese reporte refiere que un grupo de aficionados de Fiorentina se encontró con un grupo de simpatizantes de Roma que se dirigían a Turín.

Los enfrentamientos, que ya son investigados por la policía, se produjeron unos kilómetros después, donde numerosos autos y varios minibuses se detuvieron en el carril de emergencia y en las zonas de descanso.

Los aficionados salieron de sus vehículos y se enfrentaron con bates, martillos, barras y cascos.

En total, participaron aproximadamente 200 personas, lo que causó problemas de tráfico, ya que los enfrentamientos ocurrieron directamente en la autopista. Algunos vehículos resultaron dañados.

El incidente duró solo unos minutos, y luego los vehículos se dieron a la fuga, antes de que la policía interviniera, alertada por los automóviles que pasaban. (ANSA).