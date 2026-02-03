Violencia: Dura sanción para "tifosi" del Inter

"Tras los graves disturbios ocurridos en Cremona durante el partido Cremonese-Inter del pasado domingo, cuando se lanzó un petardo al campo, dejando atónito al arquero Emil Audero, el ministro del Interior ordenó la prohibición de viajar a los aficionados del Inter hasta el 23 de marzo de 2026, así como la prohibición de la venta de entradas para dichos partidos a los residentes de Lombardía", se lee en un comunicado de la cartera a cargo de Matteo Piantedosi.

La medida, según informa el ministerio del Interior, tiene como objetivo garantizar la protección del orden público y la seguridad, y evitar la repetición de incidentes que puedan comprometer el normal desarrollo de los eventos deportivos.

El "Derby della Madonnina" que Milan e Inter jugarán el 8 de marzo por la fecha 23 de la Serie A está exento de estas medidas porque no habrá movimiento de las aficiones a otra ciudad.

En tanto, la Unidad de Operaciones Especiales Italiana (DIGOS) de Modena arrestó al simpatizante de 19 años del Inter que lanzó el petardo al campo de juego y afectó a Audero durante el partido disputado el pasado domingo 1 en Cremona.

El simpatizante, que forma parte del grupo "Viking", fue detenido con orden de flagrancia diferida, por orden del fiscal de turno de Milán, Francesco Cajani.

Por otra parte, fue traslado de un hospital de Cremona a otro de Modena el fanático del Inter, de 40 años e integrante del club San Marino, que estaba en condiciones críticas luego de la explosión en una de sus manos de un petardo.

El simpatizante, que fue detenido por la policía en posesión de otro petardo y de bombas de humo, también es acusado del incidente registrado durante el complemento del partido que Inter le ganó como visitante al Cremonese.

El fanático del Inter, que había sido internado en primera instancia en el Hospital Maggiore de Cremona, será sometido en Modena a una serie de operaciones en la mano que resultó herida, según la reconstrucción de los investigadores, durante el lanzamiento del petardo.

En la investigación de la DIGOS de Cremona, gracias también al análisis de las imágenes del sistema de videovigilancia del estadio Giovanni Zini cruzadas con las realizadas por la Policía Científica, los investigadores pudieron identificar al "autor del lanzamiento del petardo, por lo que se le puso en 'detención diferida en las 48 horas siguientes al incidente', tal y como exige la legislación contra la violencia deportiva".

Mientras tanto, la investigación de la DIGOS de Cremona continúa para identificar a los responsables de "otros petardos lanzados poco antes del inicio del partido".

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, anunció que el club "neroazzurro" prohibirá el ingreso al estadio para los partidos como local a los "tifosi" responsables de haber lanzado un petardo contra el arquero de Cremonese.

Audero, que quedó aturdido y sufrió una laceración en el muslo derecho, permaneció en el suelo durante unos instantes, luego se levantó y reanudó el juego tras una pausa de unos 3 minutos, mientras que el argentino Lautaro Martínez y el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, se acercaron al sector para pedir calma a los "tifosi" del club "neroazzurro".

Por otra parte, la cartera a cargo de Piantedosi destacó que "gracias a las medidas de prevención y al refuerzo de los servicios de seguridad implementados por el Ministerio del Interior durante los partidos de fútbol, ;;en 2025 se registró una clara mejora en todos los indicadores de seguridad".

Una nota del ministerio del Interior refiere que se monitorizaron un total de 2.313 partidos de fútbol, ;;incluyendo ligas profesionales, internacionales y de la Copa Italia, amistosos y ligas amateur.

Los datos, en particular, "destacan una reducción significativa de los partidos con incidentes, de 191 en 2024 a 138 (-28%) y, sobre todo, una disminución significativa de los partidos con lesiones, de 90 en 2024 a 50 el año pasado, lo que supone una disminución del 44,5%", precisa el texto.

La disminución del número de lesiones entre las fuerzas policiales también es especialmente significativa: 88 en 2025, una disminución del 50% en comparación con las 177 del año anterior.

"Estos resultados, confirman la eficacia de las estrategias de prevención adoptadas por el Ministerio del Interior, que seguirá invirtiendo en seguridad, coordinación operativa y herramientas de control para garantizar eventos deportivos cada vez más seguros", completa la nota. (ANSA).