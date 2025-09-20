Violencia durante una manifestación contra la inmigración en Países Bajos
Manifestantes antiinmigración se enfrentaron este sábado en La Haya con la policía, que utilizó caño
Manifestantes antiinmigración se enfrentaron este sábado en La Haya con la policía, que utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos, según informó la agencia neerlandesa ANP.
La agencia, citando a la policía, indicó que unas 1500 personas se reunieron en una autopista que atraviesa la ciudad, donde se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes lanzaron botellas y piedras a los agentes, y un vehículo policial fue incendiado.
También atacaron la sede de un partido político, la formación socialdemócrata D66, cuyas ventanas quedaron destrozadas.
La policía detuvo a varias personas, pero no se precisó el número, reportó ANP.
"No se toca a los partidos políticos. Si creen que pueden intimidarnos, están muy equivocados", denunció en X el dirigente del partido D66, Rob Jetten.
Nadie se encontraba en la sede en ese momento, indicaron responsables del partido, según ANP.
