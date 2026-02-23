Violencia en México: Buenos Aires aconseja evitar viajar a Jalisco

La alerta se emite en medio de la violencia y los disturbios que estallaron en un contexto de creciente inestabilidad y preocupación por la seguridad en la región.

En un comunicado oficial, las autoridades argentinas instaron a quienes ya se encuentran en Jalisco a ejercer la máxima precaución, evitando las zonas donde se reportaron incidentes de seguridad.

Además, se recomendó mantenerse informado a través de fuentes oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales, así como los avisos de seguridad emitidos por canales oficiales.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido hoy por fuerzas del ejército mexicano durante una operación militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La muerte de "El Mencho", uno de los más notorios "barones de la droga" de América Latina, desató una ola de violencia y caos en varias regiones del país (ANSA)