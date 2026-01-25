Violencia: enfrentamiento entre tifosi de Napoli y Lazio

Según informes oficiales, los fanáticos (muchos de ellos enmascarados) se encontraron en la calzada norte, que estuvo bloqueada durante varios minutos, y se enfrentaron con porras y palos.

Esos reportes refieren que 80 aficionados de Lazio, con la ayuda de peritos forenses, fueron identificados tras haber sido interceptados por la policía en el peaje de Monte Porzio Catone después de los enfrentamientos con fanáticos del Napoli.

Los agentes incautaron los objetos contundentes y cuchillos de cocina que los simpatizantes de Lazio arrojaron a un lado de la carretera desde el interior de una de las furgonetas que se dirigía al peaje al ver a los agentes.

Según la jefatura de policía de Roma, tras los enfrentamientos, se implementó de inmediato un plan para monitorear el movimiento en la carretera principal. Una vez que los aficionados de Lazio se dirigieron hacia la barrera de la autopista Monte Porzio Catone, fueron interceptados y detenidos.

Otros aficionados de Lazio, que viajaban en autobús, fueron interceptados en la zona de Piazza Don Bosco e intentaron evadir los controles.

Sin embargo, algunos fueron localizados y se les encontró en posesión de cúteres, petardos, cascos y palos que fueron incautados.

Asimismo, la jefatura de policía asegura que la posición de cada individuo será "evaluada cuidadosamente, también tras la reconstrucción del contacto entre los aficionados de Lazio y los del Napoli, a efectos de posibles notificaciones a las autoridades judiciales y la adopción de una prohibición para acceder a eventos deportivos (DASPO).

Los aficionados del Napoli viajaban a Turín para presenciar la visita a Juventus por la fecha 22 de la Serie A, en la que Lazio igualó 0-0 con Lecce en el partido partido disputado en la víspera. (ANSA).