Violencia: Hincha del Inter pide perdón a Audero

"Le pido perdón a Audero, a los dos clubes y a todos los tifosi", afirmó el simpatizante de 19 años del Inter en su declaración ante la jueza de instrucción Giulia Marozzi tras haber sido detenido el pasado martes 3, dos días después del triunfo por 2-0 del equipo "neroazzurro" en campo del Cremonese.

El joven, asistido por el abogado Mirko Perlino, reconoció que no debió haber lanzado el petardo al campo de juego del estadio Giovanni Zini y que no pensó en las consecuencias de sus actos.

La jueza decidirá en las próximas horas si confirma su detención y también evaluará el pedido del fiscal de Milán, Francesco Cajani, sobre el arresto domiciliario del joven simpatizante del Inter.

Tras la decisión de Marozzi, el caso será remitido a la fiscalía de Cremona, encargada de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Operaciones Especiales (DIGOS) de esa ciudad, que continúa identificando a los responsables de "otros lanzamientos de petardos efectuados poco antes del inicio del partido".

El joven de 19 años, que forma parte del grupo "Viking" y carece de antecedentes por delitos relacionados con estadios, fue arrestado con flagrancia diferida por la policía de Cremona.

El tribunal de disciplina del "Calcio" multó con $50.000 al Inter y le aplicó una advertencia para futuros cierres de su estadio por lo ocurrido durante el partido disputado el pasado domingo 1.

Audero, que quedó aturdido y sufrió una laceración en el muslo derecho, permaneció en el suelo durante unos instantes, luego se levantó y reanudó el juego tras una pausa de unos 3 minutos, mientras que el capitán argentino Lautaro Martínez y el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, se acercaron al sector para pedir calma a los "tifosi" del club "neroazzurro".

La policía de Cremona arrestó a otro simpatizante del Inter acusado de arrojar un petardo contra Audero, mientras que el ministerio del Interior de Italia prohibió a los "tifosi" presenciar los partidos como visitante del equipo "neroazzurro" hasta el 23 de marzo por lo ocurrido en el estadio Giovanni Zini.

La medida, según informa el ministerio del Interior, tiene como objetivo garantizar la protección del orden público y la seguridad, y evitar la repetición de incidentes que puedan comprometer el normal desarrollo de los eventos deportivos.

El "Derby della Madonnina" que Milan e Inter jugarán el 8 de marzo por la fecha 23 de la Serie A está exento de estas medidas porque no habrá movimiento de las aficiones a otra ciudad.

Por otra parte, fue trasladado de un hospital de Cremona a otro de Modena el fanático del Inter, de 40 años e integrante del club San Marino, que estaba en condiciones críticas luego de la explosión en una de sus manos de un petardo.

El simpatizante, que fue detenido por la policía en posesión de otro petardo y de bombas de humo, también es acusado del incidente registrado durante el complemento del partido que Inter le ganó como visitante al Cremonese.

El fanático del Inter, que había sido internado en primera instancia en el Hospital Maggiore de Cremona, fue sometido en Modena a una serie de operaciones en la mano que resultó herida, según la reconstrucción de los investigadores, durante el lanzamiento del petardo.

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, anunció que el club "neroazzurro" prohibirá el ingreso al estadio para los partidos como local a los responsables de lo ocurrido en el partido contra Cremonese. (ANSA).