Violencia: Iniciativa de árbitros de fútbol, rugby, básquet y waterpolo

La Asociación Italiana de Árbitros (AIA) reveló que el pasado miércoles 10 se llevó a cabo un encuentro "sin precedentes" en la sede de la Federación Italiana de Rugby (FIR).

Esa cumbre reunió a los líderes nacionales de arbitraje de la AIA, la FIR, la Federación Italiana de Vóleibol (FIPAV), la Federación Italiana de Baloncesto (FIP) y la Federación Italiana de Handball.

"Por primera vez, los líderes de arbitraje de las diversas disciplinas compartieron temas críticos, líneas de acción y objetivos comunes, dando lugar a un proyecto interfederal destinado a revitalizar la profesión arbitral: más reclutamiento, más formación, más protección", destacó la AIA.

En la reunión se identificaron cinco prioridades, la primera de ellas una campaña nacional sobre los valores del arbitraje.

"Los árbitros colaborarán en una campaña conjunta para promover la integridad, la imparcialidad, la valentía en la toma de decisiones y el respeto a las reglas, con el fin de mejorar la imagen pública del árbitro", se enfatiza en el comunicado de la AIA.

La segunda, enfocada en la contratación, incluye "cursos accesibles y estandarizados, programas de formación comunes, programas de mentoría y oportunidades de intercambio interdisciplinario".

Además, se apoyará la introducción de la cualificación de "estudiante de árbitro deportivo", lo que permitirá una combinación equilibrada de estudios y arbitraje.

La tercera prioridad es el desarrollo de programas compartidos de desarrollo técnico y humano: gestión del estrés, comunicación, liderazgo, responsabilidad y presencia en el campo.

En cuanto a la lucha contra la violencia contra los árbitros, se ha asumido un compromiso conjunto para combatir el creciente fenómeno de la agresión, ahora extendido incluso en disciplinas históricamente menos afectadas.

También se prevén campañas educativas, protocolos de prevención y recopilación de datos interfederales para monitorear el fenómeno y proponer medidas efectivas.

Finalmente, el quinto punto se refiere a un diálogo unificado con las instituciones: "Las comisiones de arbitraje tienen la intención de hablar con una sola voz para obtener herramientas regulatorias, recursos y medidas de protección más modernas, incluso en materia de seguridad en el terreno de juego", enfatiza el texto.

Los contactos institucionales comenzarán en las próximas semanas, y también se extenderá una invitación a otras comisiones de arbitraje de otras federaciones, con el objetivo de implementar concretamente el mayor proyecto conjunto jamás promovido en Italia para apoyar a los árbitros. (ANSA).