Violencia: Juventus reembolsará a "tifosi" de Lazio

"Juventus anuncia que, para el partido de la Serie A entre Juventus y Lazio, que se jugará en el Allianz Stadium el domingo 8 de febrero de 2026 a las 20:45, todas las entradas adquiridas en la sección visitante por los aficionados de Lazio serán canceladas y se reembolsará el importe", se lee en un comunicado emitido por la "Vecchia Signora".

"El reembolso de estas entradas se realizará directamente al comprador en los próximos días mediante el mismo método de pago utilizado para la transacción, según los plazos establecidos por su banco", precisa la nota de Juventus.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, anunció ayer la prohibición para que los aficionados de Lazio y del Napoli presencien los partidos como visitante de sus respectivos equipos por el resto de la temporada 2025-26 tras los enfrentamientos que protagonizaron el pasado 27 domingo en la autopista A1.

La cartera a cargo de Piantedosi había aplicado un castigo similar para los aficionados de Roma y de Fiorentina por los enfrentamientos que protagonizaron el pasado domingo 18 en una autopista de Bolonia.

La prohibición no se aplicará para el derby entre Roma y Lazio, correspondiente a la jornada 37 de la Serie A y cuyo día de disputa aún no se ha definido, aunque una fecha tentativa es el domingo 17 de mayo, dado que no habrá movimiento externo de aficionados fuera de su ciudad.

El ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, afirmó el pasado lunes 26 que consideraba incluso una prohibición de por vida para aficionados violentos luego de los enfrentamientos entre simpatizantes del Napoli y de Lazio en la autopista A1 de Turín.

Los aficionados del Napoli viajaban a Turín el partido contra Juventus (derrota por 3-0) por la fecha 22 de la Serie A, en la que Lazio igualó 0-0 con Lecce en el duelo disputado el pasado sábado 24.

El episodio protagonizado por los "tifosi" del Napoli y de Lazio se registró una semana después de los enfrentamientos entre aficionados de Roma y Fiorentina en la autopista A1 de Bolonia antes de sus respectivos partidos por la fecha 21 de la Serie A contra Torino y Bologna.

En consecuencia, el ministerio del Interior prohibió a los aficionados de Roma y Fiorentina acompañar a esos equipos en los partidos que jugarán como visitante el resto de la edición 2025-26 de la Serie A.

Estas decisiones, respaldadas por Abodi y por el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, llegan en un momento en que los enfrentamientos entre aficionados se han vuelto más frecuentes.

Fanáticos del Bolonia protagonizaron días atrás una violenta pelea en Como antes del partido en el estadio Giuseppe Sinigaglia, tras lo cual se realizaron dos arrestos y se presentaron 53 denuncias.

A su vez, el 14 de diciembre de 2025 se registró un incidente de guerra urbana frente al estadio Luigi Ferrari entre aficionados del Genoa y del Inter.

Los ultras se lanzaron petardos, bombas de humo y botellas, tras lo cual se incendiaron una furgoneta y una moto.

La policía y los Carabineros intervinieron, lanzando gases lacrimógenos, y una densa humareda acre cubrió las calles que conducían al estadio.

Por otra parte, el DT de Juventus, Luciano Spalletti, planea presentar ante Parma, por la fecha 23 de la Serie A, una alineación con cambios respecto del equipo que ayer empató 0-0 en Francia contra Mónaco por la octava y última fecha de la fase de liga de la Champions League.

La idea de Spalletti es que en el duelo ante Parma del domingo 1 de febrero volverá a jugar su alineación favorita, con Michele Di Gregorio en el arco, detrás de Federico Gatti y del brasileño Gleison Bremer.

El mediocampo volverá a ser titular el capitán Manuel Locatelli, mientras que en ataque comenzarán el turco Kenan Yildiz y el canadiense Jonathan David.

Juventus marcha en el quinto puesto de la Serie A con 42 puntos, diecinueve más que Parma, que el domingo 1 de febrero podrá contar con sus tres refuerzos más recientes, el delantero francés Nesta Elphege (arribado del Grenoble, de la segunda división de ese país), Hans Nicolussi Caviglia (se suma a préstamo del Venezia) y el argentino Franco Carboni (fue cedido por Inter).

En cambio, el DT español Carlos Cuesta sufrirá las bajas por lesión del defensor senegalés Abdoulaye Ndiaye y de su colega argentino Lautaro Valenti (será reemplazado por su compatriota Mariano Troilo, quien será titular con sus connacionales Nahuel Estévez y Mateo Pellegrino), mientras que el mediocampista brasileño Hernani fue cedido al Monza, que milita en la Serie B.

