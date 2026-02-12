Violencia: Las desapariciones en México suben un 200%

El reporte "Violencia en México, 2015-2025: análisis de datos y propuestas para la paz" elaborado por la ONG subraya que las desapariciones representan un factor enmarcado en "la violencia estructural generada por el crimen organizado" al indicar que el número de personas en esa categoría y no localizadas pasó de 4.114 en 2015 a 12.872 en 2025.

Las estadísticas oficiales indican que el promedio diario de homicidios descendió de 86,9 a 52,4 casos en ese periodo, lo que representa 34 asesinatos menos por día, pero esta semana el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que en enero pasado se registró la cifra más baja de ese delito desde 2017.

Sin embargo, México Evalúa consideró que los homicidios "no deben verse como un fenómeno separado" de los otros delitos, sino "como parte de una misma dinámica" y dijo que el número de personas desaparecidas y no localizadas "muestra un incremento sostenido y estructural entre 2015 y 2025".

Tanto homicidios como desapariciones "comparten determinantes territoriales, criminales e institucionales, y su evolución conjunta ofrece una medida más realista de la magnitud de la violencia y de las fallas estructurales del Estado", expuso.

México Evalúa, un "think tank" que se autodefine como "independiente, apartidista y sin fines de lucro", señala que Sinaloa, Sonora y Baja California Sur son el epicentro de las desapariciones.

Los tres estados norteños no sólo cuentan con "las tasas más altas de personas" en esta categoría en 2025 sino "comparten patrones claros" en los cuales "la desaparición se inserta en entornos de alta violencia criminal, con disputas territoriales persistentes y presencia sostenida de grupos armados".

"La coexistencia de tasas elevadas de homicidio y desaparición sugiere que la desaparición no opera como un fenómeno separado, sino como un mecanismo funcional para ocultar asesinatos y distorsionar los registros oficiales de violencia letal", indicó.

El informe ocurre justo cuando acapara las portadas de los medios informativos mexicanos el caso de la reciente desaparición de 10 trabajadores al servicio de una minera canadiense, 5 de los cuales fueron hallados sin vida.

El estado líder de desapariciones es Sinaloa, que registra la peor crisis de violencia en su historia reciente tras la "guerra a muerte" entre las dos principales facciones del cártel del mismo nombre, tras la captura del sucesor de su encarcelado líder Ismael "El Mayo" Zambada, que asumió las riendas con la extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Sinaloa registra una tasa de 29,9 desaparecidos por cada 100.000 habitantes, una tasa superior a la de Sonora (con 26,3), Baja California Sur (24,1), Nayarit (22,7) y Baja California (22,2), todos ubicados en la franja noroeste del país.

México Evalúa señaló que, considerando lo que llama "la violencia letal", que mezcla las tasas de homicidios, feminicidios y desapariciones, el país "es mucho más violento que hace una década, a despecho de la insistencia del gobierno en usar la tasa de asesinatos como un indicador de mayor seguridad. (ANSA).