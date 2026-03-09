Violencia: mauro Russo se declaró "Culpable"

Russo aceptó una pena de 2 años en suspenso tras haber sido detenido el 5 de mayo de 2025, junto con otras personas, como parte de una causa que en algunos casos incluye el agravante de haber "ayudado a la banda de la familia Bellocco".

La investigación, coordinada por los fiscales de la Dirección Antimafia (DDA) de Milán, Paolo Storari, Sara Ombra y Leonardo Lesti, está a cargo de la Brigada Móvil de la Policía y la Unidad de Policía Financiera de la Guardia di Finanza.

Recientemente, además de ratificar el acuerdo de culpabilidad, la jueza de audiencia preliminar, Francesca Ballesi, condenó a Francesco Intagliata a 7 años de prisión, una pena consistente con una condena previa en el juicio sumario principal del caso contra las aficiones del Inter y del Milan.

Ballesi también le impuso una pena de 2 años en suspenso a Davide Scarfone, representado por Antonio Buondonno.

También condenó a Filippo Monardo a 2 años y 1 mes; a Carmelo Montalto a 2 años y 4 meses, y a Domenico Sitá a 2 años y 8 meses.

Russo, defendido por el abogado Danilo Buongiorno, fue puesto bajo arresto domiciliario acusado de presunta intermediación en extorsiones para el negocio de estacionamientos en los alrededores del estadio San Siro, un plan para "garantizar cierta tranquilidad ambiental" y evitar incendios de vehículos.

"Sólo fui asesor, no extorsionador", declaró Russo al juez de instrucción tras su detención.

Entre los diversos casos centrales del proceso se encuentran los "préstamos usureros" y el intento de "expulsar" de la dirección de su empresa de merchandising a Andrea Beretta, ahora ex líder de la Curva Norte de la afición del Inter y testigo colaborador desde finales de 2024.

Entre los presuntos "usureros" se encuentran Antonio Bellocco, asesinado por Beretta en septiembre de 2024, y varios de sus hombres. (ANSA).