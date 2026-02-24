Violencia narco en Ecuador, 12 muertos

Según informes iniciales de la Policía Nacional, los asesinatos fueron perpetrados por una docena de personas con uniforme militar. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el patio de una finca.

Esta es la séptima masacre registrada en Manabí desde principios de 2026, a pesar del estado de emergencia en la provincia.

Ayer se reportaron nuevos ataques armados en la zona: dos muertes violentas en el cantón de San Vicente y tres más en el cantón de Pichincha.

El último caso de violencia criminal en Manabí ocurrió el 12 de enero, cuando tres pescadores fueron asesinados a tiros en El Matal.

En una guerra contra el narcotráfico, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha desplegado a las fuerzas armadas.

Pero el número de homicidios en el país (puerta de entrada de la cocaína colombiana y peruana) no ha disminuido, alcanzando un récord de 9.216 en 2025. (ANSA)