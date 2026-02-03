Violencia: Otro acusado confesó sobre el homicidio de Boiocchi

Se trata de Mauro Nepi, también ex integrante de la Curva Norte del Inter, quien primero declaró ante el fiscal Paolo Storari e investigadores de la Brigada Móvil de la Policía y posteriormente recibió otra orden de prisión preventiva en las últimas horas por el asesinato de Boiocchi.

La jueza de instrucción Francesca Ballesi consignó que Nepi, ya en prisión por la famosa investigación de la "Doble Curva" sobre las aficiones del Inter y del Milan, admitió haber "entregado a Marco Ferdico, a través de Daniel D'Alessandro (el presunto autor), la bolsa que Andrea Beretta le había encargado llevar, que contenía los 50 mil euros acordados como indemnización por el asesinato".

Ballesi agregó que Nepi, que todavía no fue juzgado, también declaró que "las exigencias de Beretta", el instigador del asesinato de Boiocchi, "debían ser atendidas, prácticamente sin opción alguna".

En este caso —que permaneció sin resolver hasta el arrepentimiento de Beretta, tras haber colaborado con la fiscalía de Milán en varios frentes, incluido este asesinato—, todos los demás acusados ;;en el juzgado penal ya admitieron su culpabilidad, menos D'Alessandro, aunque no se descarta que se dé un paso en esa dirección en la próxima audiencia. (ANSA).