Violencia: Piden condenas para acusados por amenazas al patrón del Foggia

En concreto, la fiscal Bruna Manganelli solicitó una pena de prisión de 7 años, 2 meses y 20 días para Marco Lombardi, de 49 años, presunto afín al clan Sinesi-Francavilla y considerado por las autoridades el instigador de los actos intimidatorios.

Asimismo, se pidió una pena de prisión de 5 años y 10 meses para Massimiliano Russo, de 50 años, mientras que Fabio Delli Carri (48) afronta una pena de prisión de 5 años y 6 meses.

Los imputados están acusados ;;de intento de extorsión agravada con métodos mafiosos y de varios hechos de daños, relacionados con el presunto intento del crimen organizado de Foggia de extender su control sobre el club, que está sometido a una medida preventiva por parte de la administración judicial desde mayo pasado, el primer caso de este tipo en Italia.

El propietario del Foggia Calcio 1920, el empresario local Nicola Canonico; su hijo Emanuele Canonico y el consorcio C.N.

Holding s.r.l. (propietario del club) se unieron como partes civiles en la causa.

Nicola Canonico y el club, representados por el abogado Michele Laforgia, reclaman una indemnización de 3 millones de euros; su hijo Emanuele, representado por Graziano Montanaro, solicitó 500 mil euros.

El caso volverá al juez de instrucción de Bari, Giuseppe Battista, el martes 24 para la defensa de los acusados.

En el marco del mismo proceso, un cuarto acusado, Danilo Mustaccioli, de 48 años, está siendo juzgado en el procedimiento ordinario ante el Tribunal de Foggia.

Las investigaciones revelaron que, entre junio de 2023 y mayo de 2024, los cuatro individuos presuntamente perpetraron, en diversas funciones y cargos, una serie de actos intimidatorios contra los propietarios del club, incluyendo una bomba bajo el auto del hijo de Canonico, así como contra el capitán del equipo, el líder de los ultra y otros directivos del Foggia Calcio 1920.

Nicola Canonico firmó recientemente un preacuerdo de venta del club con los empresarios Antonio y Giuseppe De Vitto y Gennaro Casillo.

Este miércoles está prevista una audiencia para la autorización judicial de la venta ante el Tribunal de Prevención de Bari.

El juez Battista había imputado a Mustaccioli en el proceso por presuntas amenazas mafiosas contra la directiva del Foggia Calcio 1920.

En cambio, Lombardi, Russo Delli Carri optaron por el juicio sumario.

Los cuatro acusados ya recibieron del comisario de Foggia la prohibición para acceder a eventos deportivos (DASPO) tras acusarlos de haber cometido delitos vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Todo comenzó el 18 de junio de 2023 con disparos contra el automóvil del entonces capitán del equipo Davide Di Pasquale y culminaron con la colocación, el 9 de enero de 2024, de un peligroso artefacto explosivo rudimentario cerca del vehículo de Emanuele Canonico, entonces vicepresidente del club.

En el medio se registraron frustrados atentados incendiarios contra vehículos utilizados por directivos del club, además de una verdadera campaña de odio en las redes sociales contra Nicola Canonico.

Esto llevó al propietario y a su hijo a renunciar a sus cargos de presidente y vicepresidente del club el pasado 31 de marzo. (ANSA).