Violencia: piden sanción de 4 años para hincha del Inter que arrojó petardo a Audero

El fanático de 19 años se encuentra actualmente en arresto domiciliario por el incidente ocurrido el pasado domingo 1 en el estadio Giovanni Zini, donde Inter se impuso por 2-0.

El joven simpatizante del Inter que fue arrestado por lanzarle un petardo a Audero pidió perdón al arquero del Cremonese en su declaración ante la jueza de instrucción Giulia Marozzi tras haber sido detenido el pasado martes 3, dos días después del partido.

El joven, asistido por el abogado Mirko Perlino, reconoció que no debió haber lanzado el petardo al campo de juego del estadio Giovanni Zini y que no pensó en las consecuencias de sus actos.

La fiscalía de Cremona, encargada de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Operaciones Especiales (Digos) de esa ciudad, continúa identificando a los responsables de "otros lanzamientos de petardos efectuados poco antes del inicio del partido".

El joven de 19 años, que forma parte del grupo "Viking" y carece de antecedentes por delitos relacionados con estadios, fue arrestado con flagrancia diferida por la policía de Cremona.

El tribunal de disciplina del "Calcio" multó con 50.000 euros al Inter y le aplicó una advertencia para futuros cierres de su estadio por lo ocurrido durante el partido disputado el pasado domingo 1.

Audero, que quedó aturdido y sufrió una laceración en el muslo derecho, permaneció en el suelo durante unos instantes, luego se levantó y reanudó el juego tras una pausa de unos 3 minutos, mientras que el capitán argentino Lautaro Martínez y el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, se acercaron al sector para pedir calma a los "tifosi" del club "neroazzurro".

La policía de Cremona arrestó a otro simpatizante del Inter acusado de arrojar un petardo contra Audero, mientras que el ministerio del Interior de Italia prohibió a los "tifosi" presenciar los partidos como visitante del equipo "neroazzurro" hasta el 23 de marzo por lo ocurrido en el estadio Giovanni Zini.

La medida, según informa el ministerio del Interior, tiene como objetivo garantizar la protección del orden público y la seguridad, y evitar la repetición de incidentes que puedan comprometer el normal desarrollo de los eventos deportivos.

El "Derby della Madonnina" que Milan e Inter jugarán el 8 de marzo por la fecha 23 de la Serie A está exento de estas medidas porque no habrá movimiento de las aficiones a otra ciudad.

Por otra parte, fue trasladado de un hospital de Cremona a otro de Modena el fanático del Inter, de 40 años e integrante del club San Marino, que estaba en condiciones críticas luego de la explosión en una de sus manos de un petardo.

El simpatizante, que fue detenido por la policía en posesión de otro petardo y de bombas de humo, también es acusado del incidente registrado durante el complemento del partido que Inter le ganó como visitante al Cremonese.

El fanático del Inter, que había sido internado en primera instancia en el Hospital Maggiore de Cremona, fue sometido en Modena a una serie de operaciones en la mano que resultó herida, según la reconstrucción de los investigadores, durante el lanzamiento del petardo.

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, anunció que el club "neroazzurro" prohibirá el ingreso al estadio para los partidos como local a los responsables de lo ocurrido en el partido contra Cremonese.

En tanto, la policía estatal anunció nuevas medidas tras el partido que Cremonese y Napoli disputaron el 28 de diciembre de 2025 por la decimoséptima fecha de la Serie A, en el que el equipo partenopeo se impuso por 2-0 como visitante.

Ese día se registraron enfrentamientos entre ambas aficiones y la jefatura de policía de Cremona emitió 20 Daspos que suman un total de 50 años de prohibición de asistir a eventos deportivos, contra 16 "tifosi" del Napoli y cuatro simpatizantes del Cremonese.

Según las investigaciones, antes del partido, una veintena de fanáticos del Napoli llegó a la ciudad en una furgoneta y dos autos, todos alquilados, recorriendo juntos las calles y plazas que rodean el estadio Zini.

Durante el trayecto, agredieron a un aficionado del Cremonese que se dirigía al estadio y, poco después, a otros dos simpatizantes locales en un estacionamiento adyacente al recinto.

Al final del partido, unos 50 fanáticos del Cremonese, disfrazados y blandiendo palos y bastones, intentaron llegar a la zona de aficionados visitantes, pero fueron detenidos por la intervención de una Unidad Móvil. (ANSA).