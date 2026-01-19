Violencia: polémica por placa para 4 ultrás

"La placa destinada a los simpatizantes que suelen ocupar la Curva Volpi del Chieti Calcio se entregó a la afición en su conjunto, y no a socios individuales, por su dedicación al club y su reiterado compromiso con causas sociales y benéficas", explicó Passacantando.

"Representantes de la afición fueron invitados como tales; no se conocía previamente la identidad de quienes recibirían físicamente el premio. Todo se hizo con absoluta buena fe, con la única intención de destacar un gesto de inclusión y recuerdo", aclaró Passacantando.

El presidente del CONI para la región Abruzzo respondió de esa manera a las críticas recibidas porque entre quienes integran la lista de los premiados hay aficionados que fueron sancionados con una Daspo de entre 2 y 9 años.

"Es necesario ofrecer algunas aclaraciones, convencidos de que la información correcta y equilibrada es patrimonio de todos. El premio otorgado tenía un valor puramente simbólico y humano", declaró Passacantando refiriéndose al Festival Provincial de Deportes CONI Chieti.

"Se entregó en memoria de un joven fallecido prematuramente, como muestra de cercanía a su familia y comunidad. Es triste ver cómo una ceremonia deportiva, concebida con objetivos positivos, se ha transformado en una narrativa que corre el riesgo de generar confusión y estigma", cuestionó Passacantando.

"Un título generalizador y una foto de grupo pueden exponer a personas ajenas a ciertas medidas, mientras que, al mismo tiempo, reducen a otras a una simple etiqueta, sin ninguna perspectiva humana ni social", argumentó Passacantando.

El presidente del CONI para la región Abruzzo indicó además que "las mismas situaciones que hoy se divulgan de forma tan incompleta han sido objeto de iniciativas solidarias concretas durante años: visitas a niños hospitalizados, colectas para los más necesitados, gestos silenciosos que rara vez aparecen en las noticias".

"El CONI Abruzzo reafirma su compromiso con los valores educativos, sociales e inclusivos del deporte y espera que el debate público recupere la mesura, el equilibrio y la responsabilidad, respetando a las personas y la verdad de los hechos. El deporte une, no divide. Incluso en la forma en que se narra", completó Passacantando.

El CONI de la región Abruzzo había explicado que entregó el reconocimiento por la "dedicación a la ciudad y a los colores negriverdes", pero el diario Il Centro calificó el evento como "cortocircuito institucional".

"De un lado, se sentaron las autoridades de la ciudad, junto con el delegado provincial del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Massimiliano Milozzi; del otro, un público enriquecido por la presencia de escolares, espectadores ideales para absorber los valores educativos de la jornada", narra el periódico.

Durante el "CONI Chieti Provincial Sports Festival", una delegación de seis personas subió al escenario para recoger la placa dedicada a la Curva Volpi, "cuatro de las cuales son las únicas presentes en esa sala a las que se les ha prohibido entrar en una instalación deportiva, ni siquiera para partidos amistosos o entrenamientos, ya que han recibido una prohibición (Daspo) firmada por el comisario de policía y válida en toda Italia y en la Unión Europea".

En uno de los cuatro casos, la prohibición afecta a un aficionado acusado de "blandear un tubo de polietileno contra la afición de Avezzano y lanzarlo a través de una rejilla a la altura de un hombre. Si el asunto no fuera tan grave, se podría decir que fue un acto que el organismo deportivo consideró que mereció ser reconocido, quizás apreciando su espíritu competitivo o precisión balística".

Otro de los homenajeados está acusado de participar en "emboscadas contra aficionados rivales", que culminaron con "el robo de una bufanda azul y blanca a un hombre y a su hijo de dieciséis años, quienes fueron detenidos, amenazados y asaltados a la 1:30 am".

La invitación emitida por el organismo "describió el evento como una oportunidad para celebrar 'el valor humano y social del deporte' y la gratitud hacia quienes 'construyen educación y comunidad'". (ANSA).