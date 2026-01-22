Violencia: Renunció delegado provincial del Coni en Chieti

Milozzi presentó su dimisión al presidente regional del CONI, Antonello Passacantando, solo tres días después de la premiación realizada durante el Festival Provincial de Deportes CONI Chieti organizado en Abruzzo.

Según informó el CONI regional, Milozzi envió un correo electrónico a Passacantando para presentar su dimisión, la cual había sido reclamada públicamente el pasado martes 20 por el presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio.

Passacantando ya comunicó a Buonfiglio la presentación de la renuncia por parte de Milozzi, a quien el presidente del CONI le había pedido que diera "un paso al costado" tras el evento en el que se entregó una placa a la afición del Chieti Calcio.

El presidente regional del CONI había explicado que la premiación a los simpatizantes que suelen ocupar la Curva Volpi del Chieti Calcio se llevó a cabo para destacar "su dedicación al club y su reiterado compromiso con causas sociales y benéficas".

"Representantes de la afición fueron invitados como tales; no se conocía previamente la identidad de quienes recibirían físicamente el premio. Todo se hizo con absoluta buena fe, con la única intención de destacar un gesto de inclusión y recuerdo", aclaró Passacantando tras las críticas recibidas porque entre quienes integran la lista de los premiados hay aficionados que fueron sancionados con una DASPO de entre 2 y 9 años.

El diario Il Centro relató que durante el "CONI Chieti Provincial Sports Festival", una delegación de 6 personas subió al escenario para recoger la placa dedicada a la Curva Volpi, "4 de las cuales son las únicas presentes en esa sala a las que se les ha prohibido entrar en una instalación deportiva, ni siquiera para partidos amistosos o entrenamientos, ya que han recibido una prohibición (DASPO) firmada por el comisario de policía y válida en toda Italia y en la Unión Europea".

En uno de los cuatro casos, la prohibición afecta a un aficionado acusado de "blandear un tubo de polietileno contra la afición de Avezzano y lanzarlo a través de una rejilla a la altura de un hombre. Si el asunto no fuera tan grave, se podría decir que fue un acto que el organismo deportivo consideró que merecía ser reconocido, quizás apreciando su espíritu competitivo o precisión balística".

Otro de los homenajeados está acusado de participar en "emboscadas contra aficionados rivales", que culminaron con "el robo de una bufanda azul y blanca a un hombre y a su hijo de dieciséis años, quienes fueron detenidos, amenazados y asaltados a la 1:30 am". (ANSA).