Violín Stradivarius protagonizará un concierto en Bruselas

Por Milan Berckmans y Tierney Kugel

BRUSELAS, 17 oct (Reuters) - Un violín Stradivarius de 300 años de antigüedad, valorado en unos US$16 millones, será el protagonista el viernes de un concierto en Bruselas interpretado por el armenio Sergey Khachatryan con la Ópera Nacional de Bélgica.

El violín, famoso por su extraordinaria gama tonal y su importancia histórica, fue fabricado hacia 1724 por el artesano italiano Antonio Stradivari en su ciudad natal, Cremona, y fue adquirido recientemente por un benefactor de la filantrópica Stretton Society, que presta instrumentos excepcionales.

"Es una enorme alegría poder crear esa relación entre el instrumento y yo como artista (...) un instrumento tan increíble, con un sonido y una complejidad tan bellos", dijo Khachatryan, a quien se ha confiado el Stradivarius durante los próximos 10 años.

El viernes, en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, interpretará el Concierto para violín de Brahms, de gran exigencia técnica.

"La música de Brahms es un reflejo de la belleza, tanto de la naturaleza como de los sentimientos humanos", dijo Khachatryan a Reuters. "Si tienes un violín tan increíble, puedes mostrarlo".

El instrumento es uno de los más cotizados de los cientos de violines Stradivari que quedan, que pueden venderse por millones de dólares, siendo los más codiciados los del "Periodo Dorado" de Stradivari, entre 1700 y 1720.

Conocido como "Kiesewetter" -en honor al violinista alemán del siglo XIX Christoph Gottfried Kiesewetter-, el instrumento ha sido tocado por destacados violinistas, entre ellos Augustin Hadelich y Maxim Vengerov, que lo usó en la ceremonia de entrega de los premios Grammy en 1996.

"De hecho, hay una foto muy bonita con Maxim Vengerov, Sting y Elton John junto al instrumento", contó Stephan Jansen, cofundador de la Stretton Society.

(Reporte de Yves Herman, Milan Berckmans y Tierney Kugel; redacción de Alessandro Parodi; edición en español de Javier López de Lérida)